Teamleader voegt vernieuwde mobiele-werkbonnenfunctie toe aan app

Teamleader heeft een vernieuwde mobiele-werkbonnenfunctie aan zijn app toegevoegd. Daarmee kunnen vakmensen, zoals monteurs, installateurs en loodgieters, op locatie op een mobiel apparaat een digitale werkbon maken.

Teamleader is een SaaS-oplossing voor CRM, sales, facturatie, urenregistratie en projectmanagement. Het bedrijf heeft als doel om MBK’ers te helpen hun processen te verbeteren. De SaaS-oplossing van het bedrijf moet dan ook het gehele proces vanaf de eerste lead tot en met het innen van betalingen stroomlijnen. Naar eigen zeggen helpt het bedrijf nu tienduizend MKB’ers.

Digitale werkbon

De nieuwe mobiele-werkbonnenfunctie in de app van het bedrijf stelt vakmensen in staat om na een klus de afgelegde kilometers, gewerkte uren en verbruikte materialen te registreren. Vervolgens kunnen ze alles in één pdf vastleggen en de werkbon ter plekke laten ondertekenen door de klant.

Er bestond eerder al een vergelijkbare functie in de app om werkbonnen aan te maken. Klanten van Teamleader vonden die functie volgens CEO Jeroen de Wit erg handig. De nieuwe versie moet volgens De Wit nog gebruiksvriendelijker zijn. “We wilden deze functie ook toevoegen aan onze vernieuwde app, maar dan wel in een nieuw en extra gebruiksvriendelijk jasje. De feedback van onze testgebruikers was bij deze update dan ook erg belangrijk. De werkbonnen zijn nu nog beter afgestemd op de wensen van onze klanten.”

Tijd besparen

De digitale werkbonnen kunnen vaklui – die vaak van klant naar klant reizen – bovendien ook veel tijd besparen. De werkbonnen zijn bijvoorbeeld direct via WhatsApp of e-mail te delen. De geregistreerde informatie wordt daarnaast in Teamleader opgeslagen.

In de software kunnen vaklui verder eenvoudig digitale offertes opstellen, en facturen maken en versturen. Daarnaast kunnen vaklui in de app onderweg contactgegevens toevoegen en bewerken, agenda’s beheren en openstaande offertes en facturen controleren.