Nieuwe versie van Tableau focust zich op locatiegegevens

Tableau Software heeft Tableau 2019.2 beschikbaar gemaakt. De nieuwe versie van de visualisatiesoftware voor data breidt zijn technologie voor background mapping uit met vectorkaarten. Hiermee kunnen gedetailleerdere locatiegegevens naar de voorgrond worden gebracht en worden geanalyseerd op basis van achtergrondlagen met meer contextuele informatie.

De nieuwe vectorkaarten moeten gedetailleerde informatie beiden, evenals soepelere verkenningsmogelijkheden dan mapping-oplossingen die afbeeldingen gebruiken. De kaartomvang wordt automatisch door Tableau aangepast als gebruikers in- of uitzoomen, of schuiven. De kaart hoeft bovendien geen afbeeldingen te laden, waardoor gebruikers geen last hebben van onderbrekingen in hun analyse-flow.

De technologie voor background mapping is gebaseerd op Mapbox. De nieuwe kaartlagen van Mapbox met achtergrondinformatie moeten in deze versie van de software meer context bieden aan geospatiale data, zoals labels voor metro- en treinstations, en grond en waterpartijen.

Parameter actions

Tableau 2019.2 richt zich niet alleen op locatiegevens, maar bevat ook andere nieuwe functionalieit. Eén daarvan is parameter actions, die het mogelijk maakt om de parameters te wijzigen die aan de basis van berekeningen, analysefuncties en referentielijnen staan. Gebruikers hoeven hiervoor alleen datapunten te selecteren in een visualisatie. De functie moet het eenvoudiger maken om complexe, interactieve analyses uit te voeren, zoals vergelijkende analyses en tijdsgebonden analyses.

Advies van eindgebruikers

Ook is er functionalieit toegevoegd op basis van input van de gemeenschap rondom Tableau. Zo zorgt Ask Data voor krachtigere en flexibelere analyses op basis van opdrachten in spreektaal. Vragen kunnen in natuurlijke taal worden getypt en op basis daarvan kunnen berekeningen worden gemaakt. Ook kunnen er functievollere vragen worden gesteld zoals het vervangen of toevoegen van data-elementen, en kan er inzicht worden gekregen in de vragen die mensen via gebruiksanalyses stellen.

Verder zijn referentielijnen voorzien van aanpasbare tooltips, waarmee bijvoorbeeld de tekst kan worden veranderd en de tooltip volledig kan worden uitgeschakeld. Dashboard-containers kunnen eveneens worden verborgen en een dashboard is met een muisklik te voorzien van een nieuw werkblad. Ook is er een nieuwe functie voor het verkennen van content via een gepersonaliseerde Tableau Server-homepage en is er biometrische beveiliging als Touch ID en Face ID voor mobiele gebruikers beschikbaar.