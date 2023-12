De lancering van OpenAI’s eigen app store voor zogenoemde GPT’s, de GPT Store, wordt uitgesteld tot volgend jaar. Dit bericht nieuwsorganisatie Axios. De voornaamste reden lijkt te zijn dat de recente soap rondom CEO Sam Altman de dagelijkse gang van zaken binnen het AI-bedrijf onderbrak.

De lancering van onlangs aangekondigde GPT Store, waarin specifieke AI-oplossingen en -toepassingen onder de naam GPT’s beschikbaar komen, is uitgesteld. Waarschijnlijk krijgt deze marktplaats begin 2024 zijn introductie. Dit bericht Axios op basis van een memo die naar gebruikers en ontwikkelaars zou zijn gestuurd.

In dezelfde memo maakte OpenAI ook nog enkele verbeteringen aan de GPT Store bekend, zoals betere configuratiemogelijkheden en enkele oplossingen van bugs.

Recente managementcrisis oorzaak

Volgens OpenAI zou het uitstel het gevolg zijn van “onverwachte zaken die ons hebben beziggehouden.” Vrijwel zeker doelt het AI-bedrijf hiermee op de recente managementscrisis van de afgelopen weken rondom CEO Sam Altman.

Op dit moment kunnen gebruikers al de GPT’s met elkaar uitwisselen, maar deze zijn nog niet publiekelijk beschikbaar. Ook kunnen ontwikkelaars nog niet deelnemen aan een verdienmodel, als OpenAI hiermee komt, totdat de app-store daadwerkelijk operationeel wordt.

De GPT Store van OpenAI is niet de enige AI-tool die deze week is uitgesteld tot het begin van 2024. Eerder overkwam het de AI-chatbot Gemini van concurrent Google. Hieraan zou nog het één en ander moeten worden gesleuteld om de kwaliteit van de antwoorden in een andere taal dan het Engels te verbeteren.

