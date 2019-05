AWS Ground Station voor satellietgegevens algemeen beschikbaar geworden

AWS Ground Station is vanaf nu algemeen beschikbaar. De dienst is ontworpen om klanten van AWS te helpen bij het verkrijgen van toegang tot en het beheren van data van satellieten. Dat meldt Venturebeat.

AWS maakte Ground Station al als preview beschikbaar in november vorig jaar. Nu is de dienst echter opengezet voor alle AWS-gebruikers. De dienst omvat het plaatsen van grondstations en antennes voor satellieten dichtbij de datacentra van AWS. De eerste twee daarvan zijn nu volledig operationeel.

Satellieten worden voor steeds meer dingen gebruikt, zoals weersvoorspelling en het uitzenden van video’s. Organisaties die data willen gebruiken van satellieten moeten echter antennes die met satellieten kunnen praten, leasen. Daarnaast is er nog allerlei andere infrastructuur nodig om de data te beheren en te verzenden. Het gaat dan om bijvoorbeeld opslag, servers en netwerken.

Ander probleem is dat er niet altijd met de satelliet in kwestie gesproken kan worden. Dat kan namelijk alleen als de satelliet overvliegt, waardoor er slechts een beperkt tijdslot is. Bovendien moet de data via een downlink naar de aarde worden gehaald en daarna nog via het internet naar het juiste datacentrum gebracht worden. Daar door is de latency niet geweldig.

Ground Station

Dat is dus waar AWS Ground Station om de hoek komt kijken. Bedrijven, universiteiten en iedere andere klant van de cloud-dienst van Amazon kan toegang tot antennes inplannen via het Management Console, net zoals bij andere diensten van het bedrijf. Vervolgens wordt er op basis van gebruik afgerekend. Een contract is niet nodig.

Bovendien wordt de latency flink lager met de dienst van AWS. Het bedrijf heeft de antennes immers op een plek gezet waar het al datacentra had. Daardoor kan de data zodra het de aarde bereikt via een downlink, direct worden opgeslagen in de VPC van de klant. De klant krijgt daardoor direct toegang tot zijn data.