QNAP en ULINK werken samen aan AI-gezondheidsanalyse van slimme schijven

QNAP Systems en ULINK Technology hebben aangekondigd samen te werken aan een dienst voor de gezondheidsanalyse en storingsvoorspelling van slimme schijven, aangedreven door kunstmatige intelligentie. NAS-gebruikers moeten zo een vroege indicatie van potentiële schijfproblemen krijgen.

ULINK levert IT-opslagtesthulpmiddelen, QNAP maakt computers, netwerken en opslagoplossingen. De dienst van de twee bedrijven moet zich dus op gebruikers van NAS-systemen richten. Door vroeg op de hoogte te zijn van eventuele schijfproblemen, kunnen namelijk kostbare downtime en zakelijke onderbrekingen voorkomen worden.

“Met onze ervaring hopen we gebruikers een beschermingsmechanisme te bieden voordat de schijf onbruikbaar wordt”, stelt Joseph Chen, CEO van ULINK.

De NAS van QNAP verzamelt via optionele licenties gezondheidsinformatie over schijven. Die informatie wordt vervolgens aangeboden bij de ULINK-database voor analyse en het voorspellen van storingen. De details van de resultaten zijn voor gebruikers zowel op de website van ULINK als binnen QTS in te zien. Beide bedrijven stellen te voldoen aan de GDPR- en CCPA-regels om de privacy en vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens te beschermen.

Wanneer de dienst beschikbaar wordt, moet nog worden aangekondigd. Wel is al bekend dat de door kunstmatige intelligentie aangestuurde dienst voor gezondheidsanalyses en storingsvoorspellingen door QNAP en ULINK getoond wordt tijdens Computex in Taipei.

AI-NAS

QNAP introduceerde in maart dit jaar nog een nieuwe NAS die zelf ook kunstmatige intelligentie-functies bevat. De NAS, de TS-2888X, is specifiek geoptimaliseerd om kunstmatige intelligentie-modellen te trainen. Het apparaat moet dan ook alles leveren wat nodig is voor kunstmatige intelligentie en machine learning, evenals de latency aanzienlijk verminderen. Ook worden gegevensoverdrachten versneld en prestatieproblemen uitgebannen.

De NAS omvat Intel Xeon W-processors met 18 kernen, evenals 36 threads en een piekvermogen van 4,5 GHz. In de NAS is ruimte voor vier hoogwaardige grafische kaarten. Ook ondersteunt het apparaat maximaal 512 GB DDR4 ECC RDIMM 2666 MHz-RAM. In het apparaat zijn acht PCIe-sleuven en een 80Plus Platinum-voeding van 2.000 watt aanwezig.