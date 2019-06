‘VS overweegt eis dat 5G-apparatuur buiten China gemaakt moet zijn’

De regering van de Amerikaanse president Trump zou overwegen om de eis te stellen dat 5G-apparatuur die in de VS gebruikt wordt, buiten China wordt ontworpen en geproduceerd. Dat melden ingewijden tegenover The Wall Street Journal.

De Amerikaanse president gaf vorige maand het bevel dat sommige netwerkapparatuur en -diensten die in het buitenland gemaakt zijn, niet meer gebruikt mogen worden, vanwege zorgen over cybersecurity. Als gevolg daarvan begon een 150 dagen durend onderzoek van de bevoorradingsketen van de Amerikaanse telecombedrijven. Als onderdeel daarvan vragen Amerikaanse ambtenaren aan fabrikanten van telecomapparatuur of zij hardware voor de VS buiten China kunnen ontwikkelen. Het gaat dan onder meer om routers, switches en telecomtorens.

Volgens de ingewijden zitten de gesprekken nog in een vroeg en informeel stadium. Het presidentiële bevel eist echter dat er aan het einde van de 150 dagen een lijst aan voorgestelde regels en reguleringen voorgelegd wordt. Die 150 dagen eindigen in oktober. Het adopteren en implementeren van de voorstellen kan maanden of jaren duren.

De voorstellen kunnen ervoor zorgen dat de grootste bedrijven die apparatuur aan draadloze providers in de VS verkopen – Nokia en Ericsson – hun grootste operaties uit China moeten halen, willen ze aan de VS kunnen leveren. De VS is de grootste markt in de industrie voor telecom-apparatuur en gerelateerde diensten en infrastructuur. Er is echter geen grote Amerikaanse fabrikant van dergelijke apparatuur.

Zorgen om spionage

Het bevel volgt na jarenlange zorgen om spionage door de Chinese overheid via apparatuur gemaakt in China. Amerikaanse ambtenaren zijn bang dat er beveiligingsgaten in de apparatuur gemaakt worden, die misbruikt kunnen worden voor spionage of om de apparaten op afstand te besturen of uit te schakelen.

De meeste telecomapparatuur van Chinese bedrijven mag al niet meer in de VS gebruikt worden. Het gaat dan vooral om Huawei, die de markt van telecomapparatuur leidt. Huawei zelf heeft meermaals gezegd dat er geen bewijs is voor de claims van de VS. Het bedrijf mag sinds mei ook geen diensten en producten van Amerikaanse makelij meer afnemen.

Na Huawei zijn Nokia en Ericsson de grootste fabrikanten van telecomapparatuur. Veel van hun producten worden echter in China gemaakt. In 2018 bestond naar schatting 45 procent van de productiefaciliteitgebieden van Ericsson uit Chinese gebieden, en 10 procent van Nokia’s aandeel. Ericsson werkte in 2018 op een wereldwijde capaciteit van 75 procent, wat suggereert dat het bedrijf wel in staat is om de productie naar andere landen te brengen.