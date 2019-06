AWS integreert Market Place met inkoopsoftware

Amazon koppelt de AWS Market Place aan de Coupa inkoopsoftware en plant in de nabije toekomst integratie met andere aanbieders van procurementsoftware. Dat moet de uitrol van nieuwe software eenvoudiger maken.

Met de AWS Market Place probeert Amazon een het testen en aankopen van software in een gebruiksvriendelijk jasje te gieten. “De Market Place biedt een consumenten-ervaring aan ontwikkelaars”, vertelt Dave McCann, VP AWS Marketplace & Service Catalog. Met enkele muisklikken koop je zo bijvoorbeeld een beveiligingssuite voor een nieuw project ter waarde tienduizenden euro’s. Handig, maar een dergelijke beslissing valt doorgaans uit de bevoegdheid van ontwikkelaars.

Inkoop

De inkoopafdeling beslist over de budgetten en moet dus goedkeuring geven. Om dat proces eenvoudiger te maken, koppelt AWS zijn winkel aan procurementsoftware. Op Re:Inforce in Boston introduceert CISO Steve Schmidt de nieuwe functie tijdens zijn keynote. In eerste instantie werkt klikt de Market Place netjes in software van inkoopspecialist Coupa.

Amazon vertrouwt op de CXML-standaard geïntroduceerd door SAP Ariba maar nu door de hele sector omarmd. Het idee achter de integratie is dat een projectleider nog steeds de nodige software kan kopen via de store, maar dat die aankoop automatisch op het bord van de inkoopafdeling terechtkomt voor goedkeuring. McCann: “Via traditionele methodes duurt het soms maanden om een nieuwe vendor in een bedrijf binnen te krijgen. Met de integratie willen we die termijn terugbrengen tot enkele uren.”

Verdere ondersteuning

In de nabije toekomst wil Amazon de marktplaats ook koppelen aan andere inkoopplatformen, wat via de CXML-standaard niet moeilijk mag zijn. Een exacte timing of naam voor een tweede partner maakt het bedrijf op de conferentie nog niet bekend maar het lijkt duidelijk de ambitie om alle grote en minder grote spelers in da nabije toekomst te ondersteunen.