Kabinet stelt geen verbod in op Huawei bij aanleg 5G-netwerk

Het kabinet heeft besloten dat Huawei niet geweerd wordt bij de aanleg van 5G-netwerken in Nederland. Daarmee negeert het herhaalde waarschuwingen van de Verenigde Staten (VS), die claimen dat de Chinese overheid via de apparatuur van het bedrijf kan spioneren.

Ook gaat het kabinet met zijn beslissing tegen het advies van de AIVD en MIVD in, schrijft de Volkskrant. Wel stelt het kabinet dat telecombedrijven aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten nemen, om spionage te voorkomen. Dat is vereist voor elk toekomstig 5G-netwerk, maar ook voor de al bestaande telefoonnetwerken.

Ook komen er volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken extra hoge eisen voor leveranciers van wie producten en diensten in de kern van de netwerken zitten.

Het Huawei-dilemma

Met de beslissing van het kabinet komt er een einde aan de vraag of Huawei nu wel of niet mee mag doen aan 5G-netwerken in Nederland. Deze vraag speelde de afgelopen maanden, nadat de VS begon te lobbyen om het Chinese bedrijf te weren uit de netwerken. In de VS is wel een verbod ingesteld op het gebruik van apparatuur van Huawei in telecomnetwerken.

In Nederland werd er een risico-analyse uitgevoerd door een taskforce, onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die risico-analyse is nu afgerond, maar de bevindingen blijven geheim. De Tweede Kamer krijgt deze wel te horen.

Hoewel er dus zorgen zijn om Chinese spionage via apparatuur van Huawei, willen de meeste overheden het bedrijf niet zomaar in de ban doen. Het dilemma is namelijk dat het bedrijf de goedkoopste leverancier is, en ook al apparatuur heeft in de kern van systemen van bijvoorbeeld T-Mobile en KPN. De AIVD en MIVD willen echter niet dat Nederland te afhankelijk wordt van IT-producten en -diensten uit landen die actief bezig zijn met een offensief cyberprogramma, zoals China of Rusland.

Andere oplossing

Het kabinet heeft dus voor een andere oplossing gekozen. Het weert geen specifieke partijen, maar stelt eisen aan de producten en diensten van alle leveranciers. Welke eisen dat precies zijn, wordt in het najaar bekendgemaakt.