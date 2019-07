Eerste 5G-verbinding van VodafoneZiggo tot stand gebracht

VodafoneZiggo heeft in de omgeving van Maastricht een eerste 5G-verbinding tot stand gebracht in Nederland. De provider werkte hierbij samen met Ericsson, dat het basisstation voor de verbinding leverde.

Het basisstation, dat in de buurt van Maastricht staat, gebruikt een testlicentie op de 3,5 GHz-frequentie, meldt NU.nl. Het is daarmee voor het eerst dat er een test met 5G gedaan wordt buiten het laboratorium. Gebruikers met een 5G-apparaat in de buurt van het basisstation kunnen nu daadwerkelijk data versturen over een 5G-verbinding in het netwerk.

De eerste verbinding is bedoeld als test voor de aanleg van een groter netwerk. Na de zomer moet er een grotere test komen in Eindhoven. De test in Maastricht is daar een blauwdruk voor.

Bij de test in Eindhoven is de frequentie in te zetten voor pilots met maatschappelijke impact voor iedereen in de stad. VodafoneZiggo, Ericsson, Philips, GGD ambulancedienst en Catharina ziekenhuis gebruiken de verbinding bijvoorbeeld om tijdens de rit van een ambulance hulp op afstand te bieden bij de diagnose en voorbereiding op een behandeling.

Drie providers

Het kabinet maakte in juni bekend dat in ieder geval drie telecomproviders uiteindelijk 5G-frequenties kunnen gaan kopen en gebruiken. Op die manier moet er een gezonde concurrentie komen.

De frequenties kunnen vanaf eind 2019 gekocht worden. Er komen veilingen aan het einde van dit jaar of begin 2020 en aan het einde van 2021 of begin 2022. De telecomproviders krijgen beschikking over maximaal veertig procent van het totaal aantal beschikbare frequenties, inclusief de huidige vergunningen.

Ook heeft het kabinet eisen gesteld aan de nieuwe, snellere verbinding. Op 98 procent van de oppervlakte van iedere Nederlandse gemeente moet mobiele dekking gerealiseerd worden. Daarnaast moet er een minimale snelheid komen op de uiterste randen van een mobiel netwerk.