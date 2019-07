Oracle verliest rechtszaak rond controversieel JEDI-contract

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak van Oracle afgewezen. Het bedrijf wilde met de zaak afdwingen dat het Pentagon het controversiële JEDI-contract wijzigde.

Het JEDI-contract van het Amerikaanse ministerie van Defensie draait om de cloud. Het ministerie wil zijn interne infrastructuur de komende tien jaar overzetten naar de cloud, en daar wil het één aanbieder voor kiezen. Die aanbieder krijgt een contract van 10 miljard dollar (8,8 miljard euro).

Diverse grote cloud providers deden mee aan de race om dat contract, inclusief Oracle. In december vorig jaar startte het bedrijf echter een rechtszaak. Volgens Oracle is het proces oneerlijk, omdat het Amazon Web Services (AWS) voortrekt. Dat zou in strijd zijn met de federale wetgeving.

Uitspraak

Nu blijkt dat de rechter niet overtuigd was van de claims van Oracle. Het bedrijf kan “geen vooroordelen demonstreren” in het procurement proces, omdat het niet voldeed aan de vereisten om mee te bieden naar het contract van het Pentagon, schrijft Silicon Angle.

Ook is er geen belangenverstrengeling, zo heeft de rechter besloten. Oracle stelde dat drie voormalige Defensie-werknemers die betrokken zijn bij JEDI banden hadden met AWS, waardoor de integriteit van het biedproces in het geding kon komen.

Volgens de rechter is er echter geen belangenverstrengeling binnen de organisatie en hadden de individuele belangenverstrengelingen geen impact op het biedproces.

Eén aanbieder

Oracle was verder boos omdat het JEDI-contract slechts aan één partij wordt toegekend. Het bedrijf ziet liever dat het Pentagon het contract opsplitst en aan meerdere aanbieders toekent. Daarmee wordt ook voldaan aan de huidige trend in de cloud-industrie, waar multicloud als het meest modern bestempeld wordt.

De rechter heeft zich hier niet over uitgelaten. Dat kan echter nog veranderen, omdat er nog een gedetailleerder oordeel moet komen. Daarbij wordt ook een ondersteunende mening voor de toekomst openbaar gemaakt.

AWS of Microsoft

Nu het oordeel geveld is, kan het ministerie van Defensie het contract aan een bedrijf toe gaan kennen. Op dit moment zijn alleen Microsoft en AWS nog in de race, al wordt er vanuit gegaan dat AWS het contract wint.

Naar verwachting wordt de beslissing eind augustus aangekondigd.