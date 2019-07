Cloudian en Seagate introduceren object storage op exabyte-niveau

Met Cloudian HyperStore Extreme introduceren Cloudian en Seagate een kostenefficiënte oplossing voor opslag op exabyte-niveau, schrijft ITProToday. Deze Storage as a Service-oplossing is compatibel met Amazon S3 en levert volgens Cloudian 83 procent meer storage density dan concurrerende systemen.

Cloudian en Seagate gaan samenwerken om object storage te bieden die door verticale integratie minder moet gaan kosten dan andere Storage as a Service-oplossingen. Kort gezegd wordt bij HyperStore Extreme software van Cloudian gecombineerd met hardware van Seagate, wat volgens Cloudian een storage density oplevert van 1,5 petabyte per 4U. Dit betekent dat Hyperstore Extreme twee keer zo veel opslag biedt op dezelfde fysieke ruimte als het ‘normale’ HyperStore-systeem van Cloudian, waarbij 780 TB per 4U het maximum is.

Meerdere voordelen

Verticale integratie zoals bij deze samenwerking tussen Cloudian en Seagate betekent naast een grotere opslagdichtheid ook een versimpeling van het proces, stelt senior strateeg en analyst Randy Kerns van Evaluator Group.

“Andere leveranciers zoals IBM, Dell/EMC en NetApp bieden een compleet platform, maar meestal gebruiken ze hardware van verschillende leveranciers, waarna ze deze voor verzending integreren met de software of een distributeur gebruiken om ze te integreren tijdens de installatie”, legt hij uit. “Door de verticaal geïntegreerde aanpak zijn er in potentie minder problemen met de technologie en kan deze tegen een lagere prijs worden verkocht.”

Een toename in opslagdichtheid van deze orde, in combinatie met de mogelijkheid om workloads aan te kunnen tot en met één exabyte, betekent naast minder verschillende leveranciers dus ook minder benodigde ruimte. De keuze om een verticaal geïntegreerde dienst als deze te gebruiken, in plaats van andere Storage as a Service-opties, wordt volgens Kerns dan ook beïnvloed door de beschikbare fysieke ruimte, het wel of niet willen vertrouwen op bepaalde leveranciers en de kosten. Volgens Cloudian komt de prijs van deze dienst te liggen op minder dan een halve cent per GB per maand.