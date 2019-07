Toshiba Memory America wijzigt naam in Kioxia America

Toshiba Memory America heeft aangekondigd dat de naam van het bedrijf gaat veranderen in Kioxia America, meldt ZDNet. De naamswijziging zal in oktober plaatsvinden.

Volgens het bedrijf is de naam een samentrekking van het Japanse woord kioku, wat geheugen betekent, en het Griekse woord axia, wat waarde betekent. “Door ‘geheugen’ en ‘waarde’ samen te voegen, vertegenwoordigt Kioxia de missie van het bedrijf om de wereld te verheffen met ‘geheugen’, wat de basis vormt van de visie van het bedrijf,” laat het bedrijf weten.

Toshiba’s geheugendivisie werd in juni vorig jaar verkocht aan een consortium onder leiding van de Amerikaanse private equity firma Bain Capital. De verkoop was meer dan 2 biljoen JPY (ongeveer 18 miljard dollar) waard, waardoor Toshiba Memory momenteel onderdeel is van een consortium dat ook Apple, SK Hynix, Dell en Seagate Technology omvat.

De geheugenchipactiviteiten waren vroeger een van de meest winstgevende onderdelen van Toshiba, maar het bedrijf zag zich genoodzaakt deze af te splitsen. De grote kostenoverschrijdingen die gemaakt werden bij de Amerikaanse nucleaire projecten van het bedrijf moeten zo gecompenseerd worden. De divisie Westinghouse, die verantwoordelijk is voor de nucleaire projecten die in de soep liepen, leed in 2017 een verlies van 712,5 miljard Japanse Yen, oftewel ongeveer 6,6 miljard dollar.

Verlies compenseren

De verkoop van Toshiba’s geheugendivisie maakt deel uit van een reeks deals die het bedrijf in de afgelopen jaren heeft gesloten, nadat het in 2016 al zijn activiteiten op het gebied van medische systemen aan Canon van de hand deed en vorig jaar 80 procent van zijn pc-activiteiten aan Sharp verkocht.

Het is verder vermeldenswaardig dat beide bedrijven een boete kregen van bij elkaar opgeteld 5 miljoen dollar, van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ). De reden was het overtreden van Amerikaanse antitrustwetten, meer specifiek het feit dat Toshiba en Canon de Hart-Scott-Rodino Act hebben overtreden toen de deal plaatsvond. De antitrustwet verplicht bedrijven die van plan zijn te fuseren om de Federal Trade Commission en het DoJ van tevoren op de hoogte te brengen. Ook moet men zich houden aan een wachttijd voordat de transacties openbaar worden gemaakt, wat in dit geval niet is gebeurd. Toshiba leed overigens een nettoverlies van meer dan 1 miljard Japanse Yen, ongeveer 9 miljoen dollar, voor het fiscale jaar 2019.