Voiceworks breidt Coligo-suite uit met softphone-app en receptie-oplossing

Voiceworks heeft zijn Coligo-suite uitgebreid met een nieuwe softphone-app genaamd Coligo Mobile en de receptiebedienpost Coligo Switchboard. De twee oplossingen zijn per direct beschikbaar.

De Coligo-suite moet het eenvoudiger maken om te bellen, chatten, videovergaderen en bestanden te delen vanuit diverse apparaten die naadloos met elkaar verbonden zijn. Het platform heeft een volledig geïntegreerde communicatie- en samenwerkingsoplossing waarin vaste telefonie, mobiele telefonie en web-communicatiediensten samenkomen.

Coligo Mobile

De suite wordt nu uitgebreid met twee nieuwe producten, waaronder de Coligo Mobile softphone-app, waarmee bellen via het internet mogelijk is. De app zorgt ervoor dat een gebruiker net zo bereikbaar is op zijn smartphone als via de Coligo Desktop of vaste telefoon.

De app biedt daarnaast chat-, bel- en statusfunctionaliteiten vanuit een enkele mobiele applicatie. Daardoor kunnen gebruikers op iedere gewenste locatie werken. De app laat gebruikers bereikbaar zijn op het vaste en mobiele nummer, en maakt eenvoudig doorverbinden mogelijk.

Ook kunnen gesprekken eenvoudig van apparaat wisselen en is er een beveiligde groeps-chatfunctionaliteit. De app is zowel voor Android als iOS beschikbaar.

Coligo Switchboard

De andere toevoeging aan de suite is het Coligo Switchboard, wat een uitbreiding is op Coligo Desktop en Qboard. De nieuwe oplossing is bedoeld voor receptionisten, en geeft hen inzicht in de beschikbaarheid van collega’s.

Gesprekken kunnen met de oplossing efficiënt worden beantwoord, eenvoudig worden beheerd en met één klik naar de juiste personen worden doorgezet. Gesprekken kunnen ook gelijktijdig geparkeerd worden. Daarnaast is het mogelijk om beschikbare klantinformatie bij inkomende gesprekken te tonen.

Volgens Sander Terstegen, product manager van Voiceworks, wordt het werk van receptionisten met de oplossing vereenvoudigd, waardoor ook de wachttijden voor bellers verminderd wordt. “Dat is een belangrijk aspect voor het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid.” Coligo Switchboard is beschikbaar voor Windows- en Mac-apparaten.