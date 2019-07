Justitie VS geeft goedkeuring voor fusie T-Mobile en Sprint

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft toestemming gegeven voor de fusie van Sprint en T-Mobile. Met de deal van 26 miljard dollar (ongeveer 23 miljard euro) hopen de bedrijven een voorsprong te krijgen op de concurrentie.

De fusie werd ruim een jaar geleden al bekendgemaakt. De toestemming van Justitie werd vertraagd, omdat het ministerie zorgen had over de impact op de markt, schrijft Silicon Angle. Critici stellen dat de fusie de concurrentie verminderd en de prijzen voor consumenten verhoogd.

Om het risico daarop te verkleinen, heeft Justitie voorwaarden gesteld aan zijn goedkeuring. Sprint moet bijvoorbeeld een deel van zijn assets verkopen aan Dish Network, dat de ruimte van de concurrentie die na de overname ontstaat moet vullen.

Aankopen Dish Network

Specifiek koopt Dish Network een deel van het spectrum in de 800 megahertz-frequentie dat Sprint nu in handen heeft. Dit is één van de frequenties die ingezet wordt voor 5G, zodra de nieuwe mobiele internetverbinding uitgerold wordt.

Daarnaast neemt Dish Network de prepaid-zaken onder de namen Boost, Virgin Mobile en Sprint over, evenals de 9,3 miljoen bijbehorende abonnees en 20.000 cell sites. Voor dit alles betaalt Dish Networks ook flink wat geld. Voor de prepaid-zaken wordt 1,4 miljard dollar (ongeveer 1,26 miljard euro) neergelegd. Voor de spectrum-rechten is dat 3,6 miljard dollar (3,24 miljard euro).

Het gaat even duren tot dit alles samengevoegd is tot een functionerend netwerk in de VS. Om de overgang te vereenvoudigen, garandeert de overeenkomst met Justitie “robuuste toegang” tot de infrastructuur van T-Mobile voor in ieder geval zeven jaar.

Voordelen

De fusie komt volgens T-Mobile met diverse voordelen. Zo kunnen er lagere prijzen komen en kan het naar eigen zeggen beter concurreren met grotere rivalen als AT&T en Verizon Communications. Het Amerikaanse ministerie van Justitie ziet een ander voordeel. Volgens het ministerie is de acquisitie ook een manier om weinig gebruikte spectrum-banden in gebruik te nemen. Na de fusie gaan Sprint en T-Mobile samen door onder de naam T-Mobile. Voordat de deal afgerond kan worden, moet er nog goedkeuring komen van een federale rechter en de FCC. FCC-voorzitter Ajit Pai zei in mei echter al dat hij de deal door zou laten gaan.