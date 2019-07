Facebook Like-knop maakt Europese websites verantwoordelijk voor datadeling

Websites die een like-knop van Facebook bevatten, zijn volgens de Europese rechter medeverantwoordelijk voor de verzameling van gegevens. Ook zijn die websites verantwoordelijk voor het versturen van de gegevens naar het sociale netwerk.

De uitspraak werd gedaan in een zaak over de Duitse website Fashion ID, schrijft NU.nl. Aanklagers stellen dat de website zonder toestemming te vragen gegevens verzamelde over gebruikers via de like-knop van Facebook.

Die like-knop stelt gebruikers in staat om het bedrijf op Facebook te volgen. Daarnaast ontdekt het sociale medium via de knop welke gebruikers op een bepaalde pagina geweest zijn. Aan de hand daarvan worden onder meer profielen voor advertenties opgesteld.

De Europese rechter stelt nu dat niet alleen Facebook verantwoordelijk is voor de verzameling van gegevens, maar Fashion ID ook. Dat betekent dat de website gebruikers op de hoogte moet stellen van het delen van de gegevens met het sociale medium.

Europese websites

De conclusie van de Europese rechter kan diverse gevolgen hebben voor toekomstige zaken en andere Europese websites.

In de toekomst kan dit bijvoorbeeld betekenen dat websites de like-knop niet zomaar mogen laten zien. Volgens de Europese privacywet GDPR moeten gebruikers immers toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van gegevens.

Mogelijk moeten websites in de toekomst dan ook explicieter toestemming vragen om de like-knop te tonen, waardoor de gegevens dus doorgestuurd worden naar Facebook.

Facebook verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid van de website stopt overigens wel bij het doorsturen van de gegevens naar Facebook. Het sociale medium is de enige verantwoordelijke over de data als het deze eenmaal in handen heeft.

Een website kan volgens de rechter dus niet garant worden gehouden voor wat er met de data gebeurd als deze bij Facebook is beland.

De uitspraak van de Europese rechter gaat nu naar het Duitse gerechtshof. Dat gerechtshof komt met een oordeel in de zaak.