AMD kondigt next-generation EPYC datacenter-chips aan

Chipsetfabrikant AMD heeft de tweede generatie van zijn EPYC processing-chips voor datacenters aangekondigd. De nieuwe chips worden onder meer gebruikt door Google, Microsoft en HPE

De nieuwe EPYC-processors zijn gebouwd met een nieuwe technologie van contractfabrikanten, waarmee de prestaties beter worden en het energieverbruik minder, schrijft Silicon Angle. Volgens AMD zelf leveren de chips een prestatieverbetering van 83 procent in Java-applicatie-workloads, en hebben ze recordprestaties bij virtualisatie.

De chips zijn gebouwd op een 7 nanometer-procedé en bevatten maximaal 64 ‘Zen 2’-cores. Volgens AMD helpen die om de totale cost of ownership met maximaal 50 procent terug te brengen bij veel datacenter-workloads.

De nieuwe chips leveren verder maximaal 23 procent meer instructies per klok per kern bij server-workloads. Ook leveren ze in vergelijking met de vorige generatie vier keer meer L3 Cache.

Google

AMD’s grootste concurrent is Intel. Deze chipsetfabrikant loopt nu achter op schema voor de productie van zijn eigen 7 nm-chips. Die chips worden pas in 2021 verwacht. AMD kan daar nu zijn voordeel mee doen en dat doet het bedrijf ook.

Zo heeft de fabrikant een paar van de grootste klanten van Intel voor zich kunnen winnen, waaronder Google. Google maakte tijdens de presentatie van de EPYC-processors bekend dat het deze tweede generatie chipsets al in een aantal van zijn clouddatacenters heeft geïmplementeerd om specifieke workloads af te handelen. Later dit jaar gaat de techgigant de chipsets ook gebruiken om nieuwe ‘general-purpose’-machines aan te sturen voor zijn Google Cloud Compute Engine-dienst.

Microsoft en HPE

Niet alleen Google, maar ook Microsoft, Lenovo en Hewlett-Packard Enterprise (HPE) zeggen de chips al te gebruiken. Microsoft kondigde een preview aan van nieuwe Azure-virtual machines voor general-purpose-applicaties gebaseerde op de chips.

Daarnaast kondigde het gelimiteerde previews van cloud-gebaseerde remote desktops en high-performance computing-workloads aan op basis van de nieuwe architectuur.

HPE en Lenovo kondigden nieuwe platformen aan die aangestuurd zijn door de chips. Het gaat om HPE’s nieuwe ProLiant DL385- en ProLiant DL325-servers, en Lenovo’s ThinkSystem SR655- en SR635-servers.