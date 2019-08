Dell en Google komen met Chromebook Enterprise-laptops

De nieuwe Chromebook Enterprise-laptops van Dell en Google die maandag zijn aangekondigd, krijgen een ingebouwde security-chip. De laptoplijn is gecreëerd voor bedrijven die bewust bezig zijn met cybersecurity.

De notebooks met Chrome OS zullen worden geleverd in twee modellen. De Latitude 5400 is een traditionele 14-inch laptop, en de Latitude 5300 is een twee-in-een van 13 inch die ook gebruikt kan worden als tablet bij afname van het scherm.

Volgens Cnet zijn de laptops in feite Dell-producten die aangevuld zijn met technologie van Google. De Titan-chip van Google voor security is ingebouwd, die ook in de Pixel-telefoons van Google is geïntegreerd. De Titan-chip verifieert het OS en de firmware van een apparaat, iedere keer als het wordt opgestart. Daardoor wordt het voor cybercriminelen moeilijker om veranderingen in software aan te brengen.

Device management: mogelijkheden genoeg

Google gaat de chip combineren met een verbeterde versie van Chrome Admin voor het managen van Chrome OS-apparaten. Ook kunnen bedrijven hiervoor software van Dell gebruiken, dus dit ligt aan de voorkeur van een bedrijf in kwestie.

De nieuwe versie van Workspace One van VMware, die onlangs werd aangekondigd, is ook al compatibel met de laptops. Onder andere nieuwe functies voor het beheren van wachtwoorden, toegang op afstand en integratie met Dell SafeBIOS zijn daardoor dus beschikbaar op de nieuwe Chromebooks.

SiliconAngle meldt dat de Katitude 5400 en 5300 respectievelijk voor 699 en 819 dollar in de verkoop gaan. Wel kunnen bedrijven voor een hogere prijs modellen bestellen met betere componenten. De laptops kunnen besteld worden met processors tot aan de achtste generatie i7-processors, tot aan 32 GB aan DDR4-geheugen en tot 1 TB aan flashopslag.