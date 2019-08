Rackspace introduceert nieuwe oplossingen voor hybrid cloud management

Rackspace laat aan Techzine weten over een aantal uitbreidingen. Het gaat om nieuwe diensten voor het managen en moderniseren van hybrid cloudomgevingen.

In het persbericht meldt de leverancier van managed clouddiensten dat een onderzoek van Forrester aantoont dat 74 procent van de bedrijven een hybrid cloud-strategie gebruiken. “We zitten midden in een belangrijke hybrid cloudbeweging met meer dan 1 biljoen dollar aan uitgaven voor cloud en bijbehorende IT-diensten”, zegt Vikas Gurungunti, EVP en GM van Solutions & Services bij Rackspace.

Deze groei is voor Rackspace reden om nog meer op de hybrid cloud in te spelen. De nieuwe diensten moeten bedrijven dan ook helpen makkelijker in de hybrid cloud te werken. Gurungunti geeft aan dat de diensten, die ondersteund worden door het framework van Service Blocks, klanten de benodigde expertise biedt om door hun hybrid cloud te navigeren. Hij noemt daarbij het bepalen van hun cloud-doelstellingen tot het transformeren en beveiligen van applicatieomgevingen met behulp van containers en cloud-native technologieën als voorbeelden.

Vijf nieuwe diensten voor hybrid cloud-ondersteuning

Er zijn dan ook vijf nieuwe diensten aangekondigd. Managed VMware Cloud on AWS is een dienst voor het gebruiken van VMware HCX en Managed Guest OS Services voor VMware Cloud on AWS-workloads. Later zal daar nog Managed External Storage aan toegevoegd worden. Verder gaat het bedrijf managed Kubernetes en container-services aanbieden om gebruikers containers te laten inbouwen in hun cloudstrategieën. Daarbij komt nog geavanceerd cloud-native support, door samenwerking van Rackspace-engineers met in-house IT-teams van bedrijven.

Ook komt er ondersteuning voor Proactive Detection and Response- en Compliance Services-diensten voor het gebruik van Rackspace Managed Security (RMS)-Service Blocks op VMware private clouds. Als laatste van de aankondigingen komt er Integration and API Management Assessment, een dienst voor het evalueren van de integratie van apps en data, dwars door de hele organisatie in kwestie.