‘5G gaat efficiënter met energie om dan 4G, behalve bij basistaken’

5G gaat efficiënter om met energie dan 4G-apparaten, blijkt uit nieuw onderzoek van de Signal Research Group (SRG). Opvallend is echter dat het afhangt van het soort taak of de nieuwe mobiele internetverbinding meer of minder energie verbruikt dan 4G.

SRG onderzocht in het Amerikaanse Minneapolis het energieverbruik van de beide mobiele internetverbindingen, aldus Venturebeat. De onderzoekers gebruikten daarrvoor het 5G-netwerk van de Amerikaanse operator Verizon en de Samsung Galaxy S10 5G. De gebruikte Samsung-telefoon is specifiek het Amerikaanse model dat dezelfde Qualcomm Snapdragon 855 en X50-modemcomponenten gebruikt dan in andere vroege 5G-apparaten.

SRG onderzocht het energieverbruik door de accu te testen met internetsnelheden van 5 Mbps, 30 Mbps en de hoogst mogelijke bitrates. Daarbij wisselde het tussen twee 5G-radio-omstandigheden en meerdere 4G-omstandigheden.

Wie is efficiënter?

De resultaten bleken over het algemeen positief uit te pakken voor 5G-apparaten. Bij de hoogst mogelijke bitrates – wat op het netwerk van Verizon op 1 Gbps uit kan komen – bleek deze verbinding veel energie-efficiënter dan 4G.

Dit bleek ook het geval te zijn bij “relatief bescheiden” snelheden voor de internetverbinding in vergelijking met een veel snellere 4G/LTE-verbinding dan over het algemeen beschikbaar is in de VS.

Maar juist bij de lagere bitrates, bleek 4G weer energie-efficiënter te zijn. Mogelijk is dit omdat 5G meer energie verbruikt als het aan staat en ook langer aan moet staan om dezelfde hoeveelheid data te versturen.

5G leidt onder lage snelheden

Het onderzoek toont dus aan dat de vroege 5G-chips erg grote hoeveelheden data met een hogere energie-efficiëntie kunnen versturen dan het typische 4G. Daarentegen leiden de chips er onder als ze gedwongen worden om kleine hoeveelheden data met 4G-achtige snelheden moeten versturen.

De eerste apparaten met deze chips kunnen echter met beide netwerken verbinden. Dat betekent dat het met software-optimalisatie mogelijk moet zijn om de apparaten slimmere keuzes te laten maken over via waar ze data versturen.

De bedoeling is dat de nieuwe internetverbinding vanaf volgend jaar uitgerold wordt. In Nederland vinden eind dit jaar of begin 2020 veilingen plaats voor de benodigde frequenties. Daar mogen in ieder geval drie telecomproviders aan meedoen, wat betekent dat er in ieder geval drie aanbieders van de nieuwe mobiele internetverbinding komen.