Aandelen Samsung kelderen op de beurs

Business

Door de aanhoudende problemen met de Galaxy Note 7, moest Samsung de beslissing nemen om geheel te stoppen met de smartphone. Waarschijnlijk betekent dat mogelijk ook het einde van de Note-merknaam. Maar de gevolgen zijn veel groter dan alleen een merk dat mogelijk ophoudt te bestaan. De aandelen van Samsung kelderen namelijk in waarde.

Op het moment dat Samsung aankondigde te gaan stoppen met de smartphone, zakten de aandelen volgens persbureau Bloomberg compleet in. In Zuid-Korea daalden ze ongeveer 8 procent in waarde, waardoor het bedrijf in één klap ongeveer 15 miljard euro minder waard werd. Dat is een extreem grote daling en vermoedelijk is het einde niet in zicht. Samsung zal dus snel met een oplossing moeten komen, want veel investeerders trekken nu al naar andere bedrijven die in de smartphone-business zitten, waaronder Apple.

Wereldwijd zullen alle verkochte exemplaren van de Galaxy Note 7 teruggeroepen worden en dat zal Samsung vermoedelijk ettelijke miljarden gaan kosten. Analisten hadden verwacht dat er tussen de 15 miljoen en 19 miljoen exemplaren van de telefoon verkocht zouden worden de komende negen maanden en dat vertegenwoordigt een verloren omzet van bijna 8,5 miljard euro.

Het investeringsbedrijf Nomura Holding Inc. gaat uit van een nog veel groter verlies. In een brief aan zijn klanten liet het weten te denken dat “het Galaxy Note 7 incident ook grote invloed gaat hebben op de verkoop van andere smartphones van Samsung Electronics.” Het lijkt zelfs de vraag te zijn of de mobiele divisie van Samsung nog wel winstgevend is komend kwartaal, zoals het Zuid-Koreaanse bedrijf onlangs zelf nog stelde.

“Hoe zal het verlies van merkwaarde/beeld/loyaliteit van invloed zijn op de toekomstige verkopen van Samsung smartphones over het algemeen – en belangrijker nog, de aankomende Galaxy S8 in maart 2017 – het echte vlaggenschipmodel. Het is makkelijk om de eerste terugroepactie te vergeten, maar veel moeilijker om dat ook voor de tweede te doen,” schrijft Credit Suisse.

Tegelijk zal het niet het einde betekenen van Samsung als bedrijf. De smartphonedivisie is al lang niet meer het meest winstgevende onderdeel, dat zijn juist de afdelingen waar chips en schermen geproduceerd worden. Zo is Samsung als het aankomt op de productie van OLED-schermen de grootste op de wereld.