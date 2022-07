Tableau Cloud, de nieuwe versie van Tableau Online, is vanaf nu beschikbaar.

Tableau ontwikkelt een analytics platform. Salesforce nam de organisatie in 2019 over voor 15,7 miljard dollar. Het platform krijgt jaarrond updates, maar de grootste aankondigingen worden voor de Tableau Conference bewaard. Tijdens de meest recente editie maakte Tableau meer dan tien updates bekend.

Tableau Cloud

De cloudversie van Tableau stond aanvankelijk bekend als Tableau Online. De naam werd onlangs naar Tableau Cloud gewijzigd. De rebranding brengt drie updates met zich mee.

Allereerst zijn Tableau Accelerators binnenkort binnen het platform te vinden en installeren. Accelerators zijn templates voor analytics dashboards. Op dit moment zijn Accelerators uitsluitend beschikbaar op de Tableau Exchange, een afzonderlijke marktplaats. Binnenkort vind je de templates direct in Tableau Cloud.

Ten tweede wordt het mogelijk om analytics dashboards met personen zonder Tableau-licentie te delen. Wanneer je op dit moment een dashboard deelt, dan heeft de ontvanger een licentie nodig. Binnenkort zijn dashboards met iedereen te delen.

Ten derde introduceert Tableau drie nieuwe functies voor security en compliance. ‘Customer-managed encryption’ laat klanten zelf bepalen waar versleutelingsalgoritmen worden opgeslagen. De ‘Activity Log’ toont een geschiedenis van gebruikersactiviteit en machtigingswijzigingen. ‘Admin Insights’ is een nieuw dashboard met relevante statistieken voor administrators.

Data Stories en AI

Daarnaast werd de beta van Data Stories onlangs beschikbaar voor gebruikers van Tableau Cloud. De technologie maakt het mogelijk om data in visuele presentaties om te zetten, zoals hieronder afgebeeld. Gebruikers van Tableau Server ontvangen de beta later in het jaar.

Ook bevestigde Tableau dat Model Builder in de komende maanden beschikbaar wordt. De functie maakt het mogelijk om voorspellende AI-modellen (predictive) te ontwikkelen zonder te programmeren. Alle data binnen Tableau is bruikbaar voor de ontwikkeling van een model. Vervolgens kan een model direct aan de slag met het voorspellen van trends in dashboards.

Tot slot deelde de organisatie een overzicht van kleinere updates, verspreid over het platform. Bijvoorbeeld de Web Data Connector 3.0, een drag-and-drop-systeem voor het koppelen van data en API’s. Ook het Data Orentiation Pane is veelbelovend, een nieuwe zijbalk met informatie over de bronnen van data in dashboards.

