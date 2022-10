RPA-leverancier UiPath start een samenwerking met OutSystems, de ontwikkelaar van een low-code platform voor applicatieontwikkeling. Een nieuwe integratie stelt gezamenlijke gebruikers in staat om softwarerobots van UiPath te verwerken in applicaties die met OutSystems worden ontwikkeld.

Het platform van UiPath helpt organisaties bij het vinden en automatiseren van handmatige processen. Process mining-technologie scant een omgeving op inefficiënte werkprocessen, waarna robotic process automation (RPA) de processen automatiseert met softwarebots.

Automatiseerbare processen lopen uiteen. Denk aan overzetten van data tussen applicaties, het digitaliseren van gegevens op papieren documenten en goedkeuringsprocessen tussen medewerkers en managers. De technologie waarmee UiPath dergelijke processen automatiseert is voortaan beschikbaar voor applicaties die met OutSystems worden ontwikkeld.

UiPath en OutSystems

OutSystems ontwikkelt een low-code platform voor applicatieontwikkeling. Het platform vervangt traditionele programmeerprocessen met visuele interfaces, waardoor organisaties minder tijd en geld kwijt zijn aan het trainen en werven van gekwalificeerde developers.

OutSystems en UiPath werkten onlangs samen aan een integratie. Organisaties die beide platformen gebruiken hebben vanaf nu toegang tot een klaargemaakte connector. De connector maakt het mogelijk om softwarerobots van UiPath te verwerken in applicaties die met OutSystems worden ontwikkeld.

Use case

De connector is al langer beschikbaar voor een select aantal klanten, waaronder IT-distributeur Redington Gulf. Dankzij de integratie wist het bedrijf binnen drie weken een applicatie te ontwikkelen om het werk van meer dan tien fulltimemedewerkers te automatiseren.

Redington Gulf verkoopt producten van diverse leveranciers. Veel leveranciers organiseren tijdelijke kortingsprogramma’s om producten aan de man te krijgen. Redington Gulf wil voor zoveel mogelijk kortingsprogramma’s in aanmerking komen. Het probleem is dat de details van de programma’s, waaronder de voorwaarden en kortingen, voortdurend veranderen.

Leveranciers houden Redington Gulf op de hoogte van veranderingen via updates in e-mails, PDF’s en partner portals. Het bedrijf had meer had tien fulltimemedewerkers in dienst om alle updates bij te houden en de details in een centraal systeem te verwerken. Redington Gulf wilde het proces automatiseren, maar het bedrijf draait volledig op SAP, en SAP had geen geschikte oplossing.

De integratie van UiPath en OutSystems bood uitkomst. UiPath maakt het mogelijk om softwarerobots te ontwikkelen voor dataverzameling in diverse documenten, waaronder facturen, e-mails en andere berichten. Redington Gulf gebruikte de connector tussen UiPath en OutSystems om een applicatie met OutSystems te ontwikkelen en een softwarerobot van UiPath in de applicatie verwerken. De applicatie scant berichten van leveranciers om een automatisch overzicht van kortingsprogramma’s bij te houden.

De connector is direct beschikbaar voor gezamenlijke klanten.

Tip: Het UiPath Platform is zoveel meer dan RPA