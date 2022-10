De nieuwste verbeteringen van het datavisualisatie-platform van Salesforce helpen organisaties bij het onboarden van gebruikers en het bouwen van dashboards.

Tableau Software, een dochterbedrijf van Salesforce, introduceert een reeks updates die klanten ondersteunen bij het ontsluiten van data. De toevoegingen verbeteren de effectiviteit van dashboards en de nauwkeurigheid van voorspellingen met behulp van artificial intelligence, aldus de Tableau 2022.3 release notes.

De belangrijkste functie is de nieuwe Data Guide voor Tableau-dashboards. Tableau erkent dat de eerste kennismaking van een nieuwe gebruiker met een Tableau-dashboard verwarrend kan zijn. Daar maakt de Data Guide werk van.

Data Guide is een nieuw subvenster met nuttige informatie over een dashboard en de gegevens erachter. “Data Guide helpt je te begrijpen of de gegevens jouw vragen kunnen beantwoorden”, legde de organisatie uit. “Daarnaast maakt Data Guide het makkelijker om de nauwkeurigheid van gegevens te controleren. Bovendien helpt de functie bij het vinden van andere gegevens die betrekking hebben op het dashboard, markeringen en belangrijke informatie zoals trends.”

Tableau Table Extensions

Verder introduceert Data Guide twee nieuwe tools om gebruikers te helpen bij het ontsluiten van de belangrijkste gegevens in dashboards: ‘Explain The Viz’ en ‘Data Change Radar’. Explain the Viz scant dashboards op uitschieters en analyseert de redenen daarachter. Data Change Radar — alleen beschikbaar voor Tableau Cloud — monitort de waarden van dashboards en geeft een seintje wanneer de waarden van een verwacht patroon afwijken.

Daarnaast voegde Tableau de Table Extensions-functionaliteit toe. Table Extensions stelt gebruikers in staat om volledige gegevenstabellen uit analysetools als Python, R en Einstein Discovery in het datamodel van Tableau te laden. De functionaliteit brengt “deep analytics en data shaping met code en API’s naar de kern van Tableau”, aldus de organisatie.

De laatste belangrijke verbetering is dynamic zone visibility. Met deze functie kunnen gebruikers dashboards op maat maken voor eindgebruikers, zodat zij alleen dashboardelementen zien die voor hen relevant zijn.

