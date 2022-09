Salesforce is van plan in de nabije toekomst meer bedrijven over te nemen, zo geeft co-CEO Marc Benioff aan tegenover Bloomberg. Daarnaast wil de CRM- en cloudgigant een ambitieus omzetdoel bereiken en overgenomen bedrijven nog meer in het eigen portfolio integreren.

In een gesprek met Bloomberg tijdens Dreamforce 2022 gaf Benioff aan dat Salesforce nog steeds interessante bedrijven wil overnemen. Volgens hem heeft het bedrijf tot nu toe 60 bedrijven overgenomen, maar is het altijd op zoek naar meer.

De co-CEO geeft aan dat de CRM- en cloudgigant tegelijkertijd meer wil inzetten op het integreren van reeds overgenomen bedrijven in de eigen organisatie en het productenportfolio. Denk daarbij aan de medewerkers en tools van Tableau en Slack. Voor Slack zijn er tijdens Dreamforce veel nieuwe integraties in het Salesforce 360-platform aangekondigd. Ook gaat Slack flink op de schop, zoals we in een uitgebreid artikel beschreven.

Omzet van 51,2 miljoen euro in 2026

Daarnaast deed Benioff volgens Bloomberg een aantal ambitieuze uitspraken over de omzetgroei die de CRM- en cloudgigant wil bereiken. Tegen 2026 moet de omzet stijgen naar 51,2 miljard euro (50 miljard dollar). Dit bedrag is twee keer zo hoog als de huidige omzet. De winstmarge moet tegen 2026 op 25 procent komen te liggen.

Bezuinigingen na de pandemie

Verder gaf de co-CEO aan dat het bedrijf in de afgelopen twee jaar flink heeft geïnvesteerd om goed uit de pandemie te komen. Salesforce investeerde vooral in het aannemen van nieuwe medewerkers.

Op dit moment is het aannemen van nieuw personeel op een lager pitje komen te staan en wordt er bezuinigd op reizen. Volgens Benioff worden alle investeringen die tijdens de pandemie zijn gedaan nu in de organisatie ‘geabsorbeerd’. Ontslagen zijn volgens hem niet aan de orde.

