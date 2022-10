Robotic process automation (RPA)-leverancier Automation Anywhere heeft 200 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde met bijdragen van Silicon Valley Bank, Hercules Capital en SVB Capital.

Robotic process automation (RPA)-technologie automatiseert routinematige bedrijfsprocessen. Automation Anywhere is een van de grootste RPA-leveranciers ter wereld.

Het platform van Automation Anywhere monitort hoe medewerkers taken uitvoeren, zoals het overzetten van gegevens tussen applicaties. Vervolgens stelt het platform organisaties in staat om softwarebots ontwikkelen die het werk zonder menselijke tussenkomst uitvoeren.

Het bedrijf maakte onlangs een investeringsronde van 200 miljoen euro bekend. Silicon Valley Bank, Hercules Capital en SVB Capital droegen bij.

“De samenwerking met Silicon Valley Bank en Hercules Capital vult de balans aan en laat ons investeren in het beste cloud-native automatiseringsplatform van de markt”, reageerde Automation Anywhere CFO James Budge.

Automation Anywhere

Automation Anywhere werkt met klanten in diverse sectoren wereldwijd. Het bedrijf ontwikkelt een cloud-native platform dat RPA, AI, ML en analytics combineert om repetitieve taken te automatiseren.

Een recent onderzoek van Automation Anywhere wijst uit dat de meeste bedrijven van plan zijn om hun automatiseringsbudgetten in het komende jaar te verhogen. De vraag naar automatisering neemt toe.

“Onze cloudstrategie werkt en is efficiënt”, vervolgde Budge. “Meer dan 80 procent van onze activiteiten vindt plaats in de cloud en onze omzet is met meer dan 50 procent gestegen. We geloven dat 200 miljoen euro meer dan voldoende kapitaal is om ons tot winstgevendheid te brengen.”

Concurrentie

Automation Anywhere is niet de enige RPA-leverancier op de markt. De organisatie concurreert onder meer met UiPath. Beide bedrijven proberen uit te breiden met overnames in het ecosysteem van automatiseringssoftware.

In augustus maakte UiPath de overname van Re:infer bekend. Het bedrijf ontwikkelt natural language processing (NLP)-technologie en focust op ongestructureerde documenten en communicatie. In december 2021 nam Automation Anywhere FortressIQ over. De process mining-leverancier helpt bedrijven bij het vinden van automatiseringskansen.

Tip: Hyperautomation en IPA: hoe waardevol is automatisering vandaag de dag?