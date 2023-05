Wingcopter, een Duitse startup gespecialiseerd in bezorgdrones voor afgelegen gebieden wereldwijd, heeft 40 miljoen euro aan financiering gekregen van de Europese Investeringsbank. Het bedrijf zal de middelen gebruiken om de productieprocessen te verbeteren. Daarnaast gaat het geld naar logistieke doeleinden.

De financiering is een combinatie van eigen vermogen en risicoleningen. Dit brengt het totaal van Wingcopter op 100 miljoen euro. Dit bedrag omvat eerdere financieringen van financiële en strategische geldschieters zoals REWE, Xplorer Capital, ITOCHU en Expa.

De investering verdubbelt de eerdere waardering van Wingcopter, die het bedrijf niet eerder bekendmaakte. De leveringsdrones van Wingcopter zijn al ingezet bij kleinschalige missies. Een voorbeeld is het bezorgen van medicijnen in moeilijk bereikbare gebieden in Malawi in samenwerking met UNICEF.

Wat de drones moeten gaan doen

Het bedrijf is van plan deze diensten uit te breiden naar meer gebieden. Partnerships in Afrika, Azië en Latijns-Amerika liggen in de lijn der verwachting. Wingcopter heeft daarnaast plannen om een waterstofaangedreven model met meer bereik te bouwen.

Naast het gebruik voor leveringen hebben de drones van Wingcopter ook de aandacht getrokken van de Duitse overheid. Duitsland heeft het bedrijf benaderd om deel te nemen aan een vloot drones die naar Oekraïne wordt gestuurd. Daarmee willen ze het land helpen verdedigen tegen Rusland.

Wingcopter wees het aanbod af, omdat het zijn drones nooit in gevechtssituaties wil inzetten. Het bedrijf zegt echter de mogelijkheid te onderzoeken om goederen te leveren aan gebieden die door een conflict zijn getroffen, zodra de gevechten zijn gestaakt.

Op zoek naar concurrentie en samenwerking

De fondsenwerving van Wingcopter is cruciaal voor de VTOL-ruimte (vertical take-off and landing), met andere bedrijven zoals Zipline en Flytrex die ook aanzienlijke financiering hebben opgehaald. In tegenstelling tot luchttaxibedrijven hebben Wingcopter en andere drone delivery-bedrijven echter pratische implementaties die hen aantrekkelijk maken voor investeerders.

Als onderdeel van het mandaat van de Europese Investeringsbank om veelbelovende startups in de regio te financieren en haar ecologische mandaten te bevorderen, verminderen de drones van Wingcopter het verkeer en de uitstoot van bezorgvoertuigen. Daarnaast bevorderen ze de ontwikkeling van schone energiesystemen, zoals waterstof.

Het bedrijf is van plan zijn eigen logistieke en leveringsbackend te bouwen om diensten te beheren en samen te werken met wagenparken en elk ander apparaat dat zinvol is voor leveringen.

