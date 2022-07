Wing, een dochterbedrijf van Alphabet, onthult twee nieuwe bezorgdrones. De drones zijn gebaseerd op de Hummingbird, een model dat honderdduizenden bestellingen leverde in Australië, Finland en de VS. Dronebezorging groeit, maar het kan nog jaren duren voordat Nederland in aanmerking komt.

Wing heeft een vloot van meer dan 200.000 bezorgdrones in de VS, Australië en Finland. Het bedrijf is een van de grootste dronebezorgdiensten ter wereld.

Elke bestelling, van eten tot medicatie, wordt op dit moment afgeleverd door de Hummingbird. Het model zit tussen een vliegtuig en helikopter in. De helikoptermodus zorgt voor een nauwkeurige landing. De vliegtuigmodus zorgt voor een stille vlucht.

Wing maakte onlangs twee nieuwe ontwerpen bekend. Beide drones zijn afgeleid van de Hummingbird. Een van de ontwerpen heeft een laadruim. Het uiterlijk doet denken aan een vrachtvliegtuig.

Groeipijn

Geen van de twee gaan de Hummingbird vervangen, vertelde CEO Adam Woodworth tegen Bloomberg. De engineers van Wing ontwikkelde de prototypes om het ontwikkelingsproces te testen. Wing wil nieuwe modellen snel kunnen uitrollen.

De ‘perfecte’ bezorgdrone verschilt per wijk, stad, land en continent. De drones moeten stil en veilig zijn, want in elk ander geval staat een overheid geen vluchten toe.

Heb je een drone die stil en veilig door het platteland vliegt, dan betekent dit niet dat je naar een woonwijk kan uitbreiden. Bomen, huizen, vliegverkeer en bijna elke andere omgevingsfactor zijn van invloed op geluid en veiligheid.

Een serieuze dronebezorgdienst moet razendsnel met nieuwe ontwerpen en aanpassingen kunnen komen. De twee prototypes van Wing zijn een manier om het huidige ontwerpproces te testen en verbeteren.

Dronebezorging in Nederland

In Nederland staat dronebezorging in de kinderschoenen. Europese regelgeving maakt het sinds 2020 mogelijk om autonome drones voor bezorging te gebruiken, maar makkelijk is het niet. Je hebt een vergunning nodig voor elke dronevlucht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft uitsluitend vergunningen aan partijen die kunnen aantonen dat de vlucht veilig is.

Bedrijven als Wing maken heel wat vluchten. Het administratieve werk is peperduur. Vandaar is Nederland op dit moment ongunstig voor dronebezorgingsdiensten.

Dit kan op de lange termijn veranderen. U-Space, een onderdeel van de EU Aviation Safety Agency, werkt aan een framework voor managen van autonome luchtvaart. Uiteindelijk moet het framework het mogelijk gaan maken om automatisch toestemming te krijgen voor autonome vluchten. We zijn jaren verwijderd van de eerste implementatie.

