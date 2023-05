Europese merken en retailers staan onder flinke economische druk. Wel verwachten zij dat het economische klimaat verbetert, waarvoor ze voorbereidingen treffen.

Dat constateert Salesforce in een recent onderzoek. Vooral door hogere operationele kosten, zoals door hogere energieprijzen, en verminderde vraag van consumenten door de hoge inflatie hebben de Europese bedrijven het lastig.

Minder dan de helft van de respondenten heeft een positieve winstverwachting voor dit jaar. Met name respondenten uit België, Noorwegen en het VK hebben lage verwachtingen over de omzet in 2023.

Aanpassen aan omstandigheden

Wel spelen bedrijven zich op de veranderde omstandigheden in, concludeert het onderzoek. Vooral door het verbeteren van de winkelomgevingen en klantervaring. Veel winkeliers nemen meer personeel aan en investeren in mobiele betaalpunten in hun winkels.

Daarnaast passen ze hun potfolio’s aan. Ook worden nieuwe diensten geïntroduceerd. Denk aan diensten op het gebied van gezondheid, logistiek, betaalde loyaliteit en financiering.

Verwachtingen positief

Gelukkig zijn de meeste respondenten positief over de verwachtingen voor 2024. Ongeveer 78 procent geeft aan dat zij verwachten dat volgend jaar de economische omstandigheden en dus de verkopen gaan verbeteren. Vanzelfsprekend zijn zij al bezig zich hierop voor te bereiden door nu al de basis te leggen voor meer expansie van de activiteiten.

De nadruk in de komende 18 maanden wordt hierbij gelegd op het verbeteren van de efficiency met behulp van technologie. Denk aan het upgraden van technologische mogelijkheden voor de marketing, klantenservice en supply chains. Onder andere zijn dit investeringen in AI-, data- en CRM-technologie voor de marketing- en supply chain-activiteiten.

