Adobe lijkt in het vizier van de EU-mededingingswaakhond te zijn beland. Het betreft de poging van de designsoftware-gigant om Figma over te nemen.

Figma is een webapplicatie waarmee gebruikers allerlei user interface(UI)- en user experience(UX)-ontwerpen kunnen creëren. Adobe heeft 20 miljard dollar (18,2 miljard euro) ervoor over om het bedrijf in te lijven. Net als bij eerdere overnames is het zaak voor Adobe om zijn dominantie voor creatives te verstevigen. Wie iets wil ontwerpen, kan bijna niet om de Adobe Creative Cloud heen.

Dat leidt onherroepelijk tot extra argwaan bij mededingingswaakhonden. Eerder was de Britse Competitions and Markets Authority (CMA) al bezig met de overname. Financial Times berichtte ook dat Amerikaanse autoriteiten een rechtzaak aan het voorbereiden zijn om de acquisitie tegen te gaan.

Bijzondere aanpak

Hoewel mededingingswaakhonden van zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk vrij happig zijn, is het ietwat bijzonder dat men in Brussel dit zo oppikt. Dit omdat de verkoopcijfers van Figma in Europa lager zijn dan van bedrijven die normaal gesproken op de radar verschijnen bij de waakhonden.

De acties van de CMA en haar Europese evenknie zijn echter niet al te verrassend. Adobe is met afstand de grootste speler wat designsoftware betreft. Bij de controle van Microsofts overnamingspoging van Activision Blizzard is dit niet eens het geval, bijvoorbeeld, omdat beide partijen momenteel niet de markt aanvoeren in de gaming-industrie. Toch bevindt die overnamepoging zich in een onzeker stadium.

Overigens is de onderzoeksdrang niet onverwacht bij Adobe. Het stelde dat men “langdurige onderzoeken” in de aard van de overname anticipeerde. Volgens het bedrijf is de acquisitie echter geoorloofd omdat slechts 10 procent van Photoshop-gebruikers ook Figma gebruiken.