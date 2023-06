Onderzoek van Gartner geeft aan dat de metaverse op weinig steun kan rekenen. VR-toepassingen voldoen in zakelijke omgevingen nog niet aan de verwachtingen en ‘immersive meetings’ met avatars lijken vooralsnog niet een toegevoegde waarde te bieden.

Gartner interviewde 52 metaverse-providers en onderzocht 170 implementaties van het metaverse-concept. De doelstellingen van deze partijen: om productiviteit of consumenten-engagement te stimuleren of om marketing-gerelateerde uitdagingen aan te gaan. Zo organiseert men virtuele events of kun je rondwandelen in een virtueel winkelcentrum.

De jongste generatie

Het grootste obstakel voor de metaverse lijkt simpelweg interesse te zijn. Zonder ‘killer app’ is er zo goed als geen bestaansrecht voor de ontwikkeling. Generatie Z (geb. 1996-2010) is momenteel het snelst te porren voor de metaverse, maar ook zij wuiven het overwegend weg. 85 procent is namelijk niet geïnteresseerd in metaverse-merken, terwijl 43 procent het concept überhaupt niet begrijpen en daardoor wegblijven.

Hopeloze cijfers, dus. Het laat maar weer eens zien waarom we een aantal maanden geleden stelden dat de metaverse op korte termijn niet aan de man te brengen is. Toch hadden we daar ook aangegeven dat er op de lange termijn hoop is voor het concept.

Tip: Metaverse belooft veel, doet nog weinig; Disney geeft reality check

Gartner schat dan ook niet in dat de uitdagingen voor de metaverse snel overwonnen zijn. VR-headsets zijn voor de meesten fysiek oncomfortabel, stellen de onderzoekers. Daarnaast zijn er zorgen over privacy en security, terwijl de meeste VR-opties erg duur zijn.

Het is daarom niet al te gek dat Google onlangs de plannen heeft geschrapt voor een VR/AR/XR-bril. Tegenover het al lopende Meta-initiatief en de aanstaande Apple-lancering van de Vision Pro zal men gedacht hebben bij Google dat men daar met het eigen product moeilijk de concurrentiestrijd aan kon gaan.

Te low-fi

Virtuele meetings zijn een paradepaardje voor de visie van Mark Zuckerburg, met avatars en idyllische omgevingen in plaats van het doodgewone kantoor. Echter ziet Gartner veel weerstand bij gebruikers tegen de “low-fi” aard van de avatars in kwestie: ze zorgen voor ongemak en drukken de vinger op de zere plek dat de technologie nog jong is. Wat dit betreft zijn de onderzoekers huiverig voor de toekomst: virtuele meetings moeten volgens hen echt anders eruit gaan zien om niet in de virtuele prullenbak te belanden.

Lange termijn

We doen er goed aan om Gartners eigen bevindingen van hiervoor aan te halen. Zo stelde men dat één op de vier individuen in 2026 een uur per dag in de metaverse te vinden is. Denk aan virtuele meetings en lessen maar ook creatieve uitingen zoals het inrichten van virtuele woningen.

Zelfs als die specifieke voorspelling niet uitkomt, is te verwachten dat de uitbreiding van de fysieke wereld met een virtuele laag erboven er op lange termijn aan zit te komen. Een goed voorbeeld van wat de toekomst wellicht met zich mee gaat brengen is de Apple Vision Pro, die eerder richting AR dan VR gaat in het dagelijks gebruik. De prijs is nog torenhoog bij de lancering volgend jaar, maar dat geldt wel vaker voor nieuwe productlijnen.

AR, zo denkt Gartner, is dan ook de meest geschikte oplossing voor de huidige uitdagingen van de metaverse. Gebruikers zullen daarmee niet losgerukt worden van de realiteit, maar een toevoeging eraan ontvangen. De blik zal dus naar alle waarschijnlijkheid op de fysieke wereld blijven, met AR als geïntegreerde laag erbovenop.

Lees ook: Apple Vision Pro: gaat het onze manier van werken opschudden?