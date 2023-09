Google test in het geheim Gemini, het nieuwe model dat dit jaar nog algemeen beschikbaar moet komen. Dit schrijft Business Insider. Het Gemini AI-model moet het antwoord zijn op GPT-4 van OpenAI.

De komst van het Google Gemini AI-model, naast het bestaande PaLM 2-model dat bijvoorbeeld Google Bard ondersteunt, is al enige tijd bekend. Recent deelde Google details van het Gemini AI-model. Volgens Business Insider is de status van het Gemini AI-model inmiddels enkele stappen verder. Inmiddels zouden in het geheim demo’s van het model worden getest en moet het model dit jaar nog algemeen beschikbaar komen.

Gemini AI-model

Gemini is een next-gen multimodal AI-model dat meerdere types data kan verwerken. Onder meer zou dit nieuwe AI-model tegelijkertijd afbeeldingen en tekst kunnen verwerken, die worden omgezet in data voor geschreven analyses en visuele grafieken. De coderingsfunctionaliteit van het AI-model moet dat van Microsoft Copilot, gebaseerd op GPT-4, evenaren.

Gemini combineert de functionaliteit van verschillende AlphaGo-type-systemen met de NLP-mogelijkheden van andere Google LLM-modellen. AlphaGo werd ontwikkeld door Deepmind, dat nu een onderdeel vormt van de AI-activiteiten van Google.

Wellicht beter dan GPT-4

Google wil met Gemini bedrijven een alternatief bieden voor GPT-4 van OpenAI. Uit reacties van bedrijven die Gemini nu testen, zo geeft The Information aan, heeft het nieuwe Google AI-model veel meer voordelen dan GPT-4.

Dit komt onder meer door de grote hoeveelheid aan gegevens van consumentenproducten waarover Google beschikt. Ook haalt het model veel data van het internet. Daarnaast zou het Gemini AI-model beter de intenties van de gebruikers begrijpen.

Verder zou het Gemini-model minder hallucinaties hebben. Dit laatste moet voor Google goed nieuws zijn omdat tijdens de lancering eerder dit jaar van Google Bard de AI-chatbot nog veel last had van het geven van incorrecte antwoorden.

Wanneer het Gemini-model uitvoerig is getest en de juiste veiligheid heeft, komt het net als PaLM 2 in verschillende versies en met verschillende functionele opties beschikbaar. Volgens Business Insider zou dit nog in 2023 zijn.

