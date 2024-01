SOTI beantwoordde de vraag: ‘Wat verwachten consumenten van de digitale transformatie in retail?’ Uit het onderzoek komen drie verwachtingen naar voren, die overigens niet in lijn liggen met de uitdagingen waar retailers momenteel tegenaan lopen.

Retailers die het komende jaar willen sleutelen aan een betere klantenervaring, hebben daar volgens SOTI drie mogelijkheden toe. Dat is de conclusie van het rapport ‘De vraag van consumenten naar digitale transformatie in retail’. Als eerste kunnen zij aan de slag gaan met het binnenbrengen van AI-tools in de shopervaring. Daarnaast is het een goed plan de toeleveringsketen te optimaliseren. Tot slot sleutelen zij best aan de beveiliging van technologieën.

Omtrent dat laatste aspect blijken consumenten bezorgd te zijn. “Meer dan driekwart maakt zich tot op zekere hoogte zorgen over het gebruik van apparaten in de winkel vanwege het gebrek aan vertrouwen in detailhandelaren.” Consumenten stellen zich dan ook vragen bij de omgang van retailers met hun privacy en de financiële veiligheid van technologieën.

Onder AI categoriseert het onderzoek ook zelfbedieningskassa’s en handscanners. Die blijken beide de winkelervaring voor meer dan 40 procent van de klanten te hebben verbeterd. Een minderheid van maximaal 15 procent geeft aan dat de winkelervaring erop is achteruitgegaan. Voornamelijk het gebrek aan personeel bij problemen met dergelijke technologieën wordt door klanten gehekeld.

Toeleveringsketen: kans en uitdaging

Hoewel de optimalisatie van de toeleveringsketen een kans is voor retailers om de klantenervaring naar een hoger niveau te tillen, merkt Carl Rodrigues, CEO van SOTI, ook op dat dit een struikelblok vormt. Bijna 75 procent van de klanten geeft aan op ieder moment te willen weten waar het bestelde pakket zich bevindt. Een trage levering, kan een retailer bovendien klanten kosten: meer dan 60 procent van de ondervraagden gaf aan de winkel te verkiezen met de kortste levertermijn.

Andere uitdagingen waarmee retailers momenteel geconfronteerd worden, zijn volgens Rodrigues het tekort aan data over de aanwezige toestellen in de werkomgeving en de hoge kosten die verbonden zitten aan operationele efficiëntie.

Retail ondersteunen

Voor deze uitdagingen biedt SOTIde oplossing. Zo is er XSight om inzicht te krijgen in waar pakketten zich bevinden en het voorraadbeheer van leveranciers. Overkoepelend is er SOTI ONE, een totaaloplossing voor het beheer van bedrijfstoestellen, het verzamelen van data van deze toestellen en het creëren van nieuwe applicaties.

Het onderzoek vond plaats tijdens de eerste weken van september 2023. Toen werd aan 11.000 consumenten een vragenlijst voorgelegd. Deze consumenten waren afkomstig uit negen gebieden, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, het VK en Zweden.