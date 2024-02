Google gooit zijn volledige benaming van AI-tools om naar Gemini. Dat heeft impact op de naam van de chatbot Bard en de AI-assistent in Google Workspace, Duet AI.

Bard, de gratis versie van de AI-chatbot zal voortaan Gemini heten. Dezelfde naam kiest het bedrijf uit voor Duet AI in Google Cloud. Binnen zakelijke contexten zien we dit al voor heel wat verwarring zorgen.

Eerder deze week kreeg de chatbot binnen Europa al een upgrade waardoor de chatbot voortaan op Gemini Pro draait. Vandaag lanceert Google ook een krachtigere AI-chatbot onder de naam Gemini Advanced. Deze zal draaien op Gemini Ultra, de meest krachtige AI-chatbot van Google op dit moment. De kosten voor de AI-chatbot bedragen 22 euro per maand.

Duet AI verdwijnt

Verder wordt er afscheid genomen van de naam Duet AI. Hier kiest Google voor de naam Gemini for Workspace. Het gaat om een AI-hulp die verweven zit in alle Google-diensten. Een e-mail in Gmail wordt na het invullen van enkele zinnen zo voor je verder geschreven en ook voor het opstellen van een presentatie in Slides, verzint de assistent zo van alles voor je bij. Gemini for Workspace wordt binnenkort toegevoegd aan het Google One Premium-plan.

Google geeft aan dat Gemini for Workspace niet uit Workspace-abonnementen zal verdwijnen, maar deze abonnementen zullen geen toegang geven tot Gemini Advanced. Google liet hierover het volgende weten: “Zakelijke klanten kunnen hier toegang krijgen tot generatieve AI-functies in Workspace via een add-on op hun Workspace-abonnement, hier.”

