D-Data en Artific integreren AI in Nederlandse bedrijfsprocessen

Dataplatform-specialist D-Data gaat samenwerken met AI-platform Artific. De nieuwe samenwerking moet organisaties AI-oplossingen bieden die vanaf dag één werken, door datakwaliteit centraal te stellen.

De samenwerking bundelt de krachten van twee Nederlandse AI-partijen. D-Data brengt expertise in dataplatformen en AI-modellen mee, terwijl Artific zich richt op praktische AI-assistenten voor bedrijfsprocessen. Het doel is simpel: AI-oplossingen die daadwerkelijk functioneren in de praktijk.

Volgens Victor de Graaf, oprichter van D-Data, ligt de sleutel in betrouwbare data. “Wij geloven dat AI pas écht goed werkt als de onderliggende data betrouwbaar is”, verklaart hij. Door datakwaliteit te koppelen aan het Artific-platform ontstaan volgens hem oplossingen die direct inzetbaar zijn.

Praktische inzet in Nederlandse bedrijven

Artific ontwikkelt AI-assistenten voor klantcontact, HR, kwaliteitsborging en verkoop. Het platform wil zich onderscheiden door snel schaalbare oplossingen aan te bieden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van organisaties.

Ivo Rupert, CEO van Artific, benadrukt het belang van data voor AI-toepassingen: “Data is de zuurstof van elke AI-toepassing. De kennis en ervaring van D-Data zorgen ervoor dat onze klanten met betrouwbare datasets werken.”

AI in actie

De testfase van AI is voorbij en organisaties willen concrete resultaten zien. Door AI te integreren in bedrijfsprocessen kunnen die resultaten worden getoond. Het nieuwe partnership is erop gericht oplossingen aan te bieden die onmiddellijk toegevoegde waarde leveren door op zoek te gaan naar een nauwe aansluiting bij bestaande werkprocessen.

Organisaties die zelf meer AI-kennis in huis hebben om bedrijfsspecifieke oplossingen te bouwen, kunnen bijvoorbeeld met Agents API van Mistral aan de slag. Het nieuwe partnership van D-Data en Artific helpt dan weer organisaties waar deze kennis ontbreekt. Bovendien is er een belangrijk lokaal aspect voor Nederlandse organisaties, waar gelijkaardige oplossingen zoals deze van Appian niet mee kunnen uitpakken.