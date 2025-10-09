Qlik Open Lakehouse is algemeen beschikbaar

Qlik maakt Open Lakehouse algemeen beschikbaar. De Apache Iceberg-service belooft realtime pipelines en automatische optimalisatie zonder vendor lock-in.

De oplossing combineert change data capture (CDC) met automatische Iceberg-optimalisatie. Teams kunnen hun bestaande tools blijven gebruiken, waaronder Amazon Athena, Snowflake, Spark, Trino en Amazon SageMaker. Tijdens de preview-fase meldden klanten snellere queries en “aanzienlijk lagere infrastructuurkosten”.

Qlik Open Lakehouse is nu beschikbaar voor alle Talend Cloud-gebruikers. De service draait in de eigen cloud-omgeving van de klant en gebruikt het bring-your-own-compute model. Daarbij krijgen organisaties volledige controle over beveiliging, prestaties en kosten.

CEO Mike Capone stelt dat AI vastloopt wanneer data traag, gefragmenteerd en duur is. “Qlik Open Lakehouse lost dat op door teams een realtime, Iceberg-gebaseerde foundation te geven die ze in hun eigen cloud kunnen draaien”.

Multi-engine toegang vanaf dag één

Automatische Iceberg-optimalisatie zorgt voor compacting, partitionering en metadata-onderhoud. Dit verbetert query-prestaties en reduceert de storage footprint. Low-latency pipelines uit honderden bronnen gebruiken CDC met ingebouwde datakwaliteit, lineage, catalogisering en FinOps observability.

De service biedt direct ondersteuning voor meerdere query-engines. Amazon Athena-integratie stelt teams in staat op Iceberg-tabellen serverless uit te voeren naast Qlik analytics en andere engines. Data wordt opgeslagen in gereguleerde Iceberg-tabellen op Amazon S3, waardoor ML-teams makkelijker toegang hebben tot gegevens zonder extra kopieën te maken.

Vooruitblik en beschikbaarheid

Data leeft in Apache Iceberg op customer object storage. Dezelfde tabellen zijn bevraagbaar vanuit Qlik, Amazon Athena, Snowflake, Spark, Trino en ML-services als Amazon SageMaker. CDC houdt tabellen actueel terwijl automatische optimalisatie prestaties behoudt naarmate data groeit.

Klanten rapporteerden tijdens preview tot vijf keer snellere query-prestaties en vijftig procent lagere infrastructuurkosten. Dit kwam door het wegvallen van onnodige kopieën en het op schaal tunen van Iceberg-tabellen.

Naast de Open Lakehouse-aankondiging maakte Qlik ook de snelle adoptie van Qlik Predict bekend. Deze no-code voorspellingsoplossing helpt bedrijven bij realtime forecasting zonder geavanceerde technische expertise.

Amazon Athena-ondersteuning is nu beschikbaar. SageMaker-integratie voor model training en inference op Iceberg-data wordt ondersteund via standaard AWS-patronen. Verdere ecosystem-updates zijn gepland later dit jaar.

