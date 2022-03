KPN Health heeft de uitwisselingsdienst voor medische gegevens van Open HealthHub overgenomen.

De dienst, ook we DVZA voor VVT-instellingen, is er voor verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen. KPN wil de digitale dienstverlening voor de zorg toegankelijk houden en verbeteren. Daarnaast vormt de overname alvast een voorschot op het voor iedereen inzichtelijk worden van de eigen medische gegevens via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een nieuwe benaming voor het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).

Continuïteit

Volgens KPN Health is een goede digitale gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen essentieel. Door DVZA voor VVT-instellingen over te nemen, wil de telecomoperator de gegevensuitwisseling garanderen en veilig plaats laten vinden. De overgenomen dienst sluit bovendien aan bij een dienst die KPN al voor ziekenhuizen levert.

Nieuwe impuls voor Open HealthHub

Voor Open HealthHub komt de overname van de DVZA voor VVT-instellingen-dienst ook gelegen. Het platform vindt dat KPN Health kan garanderen dat de dienst aan de door de overheid gestelde eisen kan blijven voldoen. Hierdoor kan het platform zichzelf meer richten op de doorontwikkeling van de diensten Digitale vragenlijsten en Thuismetingen.

Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

