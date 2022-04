Salesforce heeft de nieuwe oplossing CRM Analytics op de markt gebracht. Hiermee krijgen verkoop-, marketing- en serviceteams met behulp van AI direct bruikbare inzichten.

CRM Analytics is eigenlijk een rebranding van Tableau CRM, met daaraan nieuwe functionaliteit toegevoegd. De tool biedt medewerkers inzichten, om ze direct in workflows toe te passen. Binnen elke klantenrelatie wordt data centraal gesteld en kunnen klantenrelaties verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld met voorspellingen, waarop relatiebeheerders proactief kunnen handelen.

Meer integratie met Slack

De tool beschikt over nieuwe functionaliteit, zoals verdere compatibiliteit met Slack. Zo integreert CRM Analytics App for Slack data in de workflows van medewerkers, waardoor gegevens het middelpunt worden voor ieder gesprek. Dit maakt de uit analytics verkregen informatie zichtbaarder, collaboratiever en actiever.

De functionaliteit Predictions in Slack integreert ook samengevoegde voorspellingen uit Salesforce-rapporten direct in de Slack-workflows van medewerkers. Deze functionaliteit kan helpen bij het beter analyseren van risicovolle deals, klanten die dreigen te vertrekken of facturen die dreigen te vertragen.

Overige nieuwe functionaliteit

Het nieuwe Search Insights gebruikt op AI gebaseerde ‘natural language’ voor het zoeken vanaf de landingspagina met analyses in CRM Analytics. Ook helpt Search Insights Salesforce-klanten bij het ontdekken van elk dashboard, dataset en next best-groeperingen voor de uitgevoerde zoekopdracht.

De Energy & Utilities Analytics-functionaliteit biedt diepere inzichten in verkoopprocessen van de Energy & Utilities-sector, zoals een waarschijnlijke kans op verkoop. Het verkort de tijd voor het maken van een offertes met geleide, flexibele en actiegerichte volgende stappen die in de Salesforce-workflows zijn ingebouwd.

Verder biedt Public Sector Analytics meer inzicht in de efficiëntie van afdelingen en compliance. Ook deze informatie wordt automatisch in de diverse Salesforce-workflows geïntegreerd.

Uitbreiding Revenue Intelligence-functionaliteit

Salesforce kondigt ook nog aan dat de Revenue Intelligence-functionaliteit voor CRM Analytics de komende maanden verder wordt uitgebouwd. Tegen de zomer van dit jaar moeten speciale oplossingen beschikbaar komen voor onder meer Financial Services Intelligence for Financial Services Cloud, Manufacturing Intelligence for Manufacturing Cloud, Consumer Goods Intelligence for Consumer Goods Cloud en Communications Intelligence for Communications Cloud.

