Het Belgische Scapta verkoopt e-commerce-applicatie Scaptify aan Microsoft. De connector voor het Shopify-platform wordt in Microsoft Dynamics 365 Business Central geïntegreerd.

De overname is volgens Scapta het gevolg van een zoektocht van Microsoft naar een applicatie die verbinding kan maken tussen de Microsoft-omgeving en het e-commerceplatform Shopify. In deze zoektocht kwam de techgigant vorig jaar uit bij het Belgische Scapta.

Microsoft neemt binnen de deal de licentie over van het Belgische ICT-bedrijf en Scapta gaat hiervoor een migratiepad leveren voor de bestaande klanten van de connector. Momenteel zouden ongeveer 300 webshops de connector gebruiken. Daarnaast gaat het ICT-bedrijf de komende twee jaar met Microsoft samenwerken voor het ondersteunen van de applicatie en de functionaliteit verder uit te breiden.

Het Belgische ICT-bedrijf is trots op de overname van zijn applicatie. Vooral omdat Microsoft erg tevreden was over de kwaliteit van de code van de applicatie. Die passeerde zonder problemen de code-acceptance-test. Daarnaast ziet Scapta door de overname meer mogelijkheden voor samenwerking met de techgigant in de nabije toekomst.

Kosten

Wat het prijsmodel na de overname gaat worden, is nog niet bekend. Scaptify is gratis tot 30 transacties per maand in de freemium-versie en tot 1000 transacties per maand in een sandbox-versie. Daarnaast bestaan er twee modellen van 1.500 dollar (1.395 euro) per jaar en 3.000 dollar (2.789 euro) per jaar. Inmiddels is Scaptify gratis beschikbaar in Microsoft Dynamics 365 Business Central en kan via Microsoft AppSource worden geïnstalleerd.

Financiële details over de overname zijn niet bekend.

