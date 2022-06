Corel maakt de overname van Awingu bekend. De software van het Belgische bedrijf wordt onderdeel van Parallels, een dochterbedrijf van Corel.

Awingu ontwikkelt een virtuele desktopoplossing. De software maakt het mogelijk om applicaties en bestanden in een browser te gebruiken. Linux-, Windows-, SaaS- en webapplicaties worden ondersteund. Bestanden in on-premises- en cloudomgevingen zijn gemakkelijk te koppelen. Als resultaat hebben medewerkers altijd en overal toegang tot een centrale werkplek. De enige voorwaarde is dat hun apparaat een browser ondersteunt.

Awingu is niet de enige virtuele desktopoplossing op de markt. Het bedrijf concurreert onder andere met Parallels, de ontwikkelaar van Remote Application Server (RAS). Ook RAS maakt het mogelijk om applicaties en bestanden op devices naar keuze aan te bieden. Vandaar trok Awingu de aandacht van Corel, het moederbedrijf van Parallels. Corel neemt Awingu over om het team en de technologie van Parallels RAS te versterken.

Awingu en Parallels RAS

Awingu is een Belgisch bedrijf. De software is populair onder landelijke organisaties als Proximus, Port of Antwerp en Telenet. De tool draait op Linux en verbindt met bestaande applicaties en opslagschijven, on-premises en in de cloud. Medewerkers loggen in met tweestapsverificatie of single sign-on, waarna al hun applicaties en bestanden via een browser beschikbaar zijn.

Voorlopig vervolgt Awingu onder eigen naam. Voor huidige klanten verandert er niets. We verwachten dat de technologie van Awingu met verloop van tijd wordt verwerkt in Parallels RAS, maar op dit moment blijft Awingu afzonderlijk verkrijgbaar. Het team van Awingu, waaronder CEO Walter van Uytven, werkt door onder leiding van Corel.

Virtuele desktops in de lift

De prijs van de overname is onbekend. Toch is het aannemelijk dat Corel een flink bedrag voor Awingu overheeft. Het Belgische bedrijf breidde in de afgelopen tien jaar naar 20 landen uit, met behulp van grote partners als Microsoft, Blackberry en Barracuda. De vraag naar virtuele desktopoplossingen groeide mee. Organisaties werken met steeds meer applicaties en opslagbronnen. Het is een behoorlijke uitdaging om on-premises en cloud resources veilig bij medewerkers op afstand aan te bieden. Zowel Awingu als Parallels RAS lossen de uitdaging op.