De Deense fintechspecialist en -dienst Pleo heeft zijn activiteiten naar Nederland uitgebreid. De dienst helpt bedrijven alle zakelijke uitgaven van hun medewerkers te beheren zonder handmatige administratieve rompslomp. Werknemers krijgen via de dienst meer vrijheid en betaalgemak.

Het platform van de Deense fintechspecialist richt zich vooral op mkb-bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat juist Nederlandse bedrijven in dit segment vaak worstelen met hun bedrijfskosten. Veel bedrijven weten niet precies hoeveel onkostentransacties per maand moeten worden verwerkt.

Daarnaast beheert meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven het declareren van onkosten via spreadsheets. Dit leidt vaak tot menselijke fouten en ontbrekende informatie. Ook worden daardoor onkosten nog steeds traag verwerkt.

Real-time verwerking van onkosten

Met de beschikbaarheid van het platform van Pleo moeten deze zaken tot het verleden behoren. De Deense fintechspecialist biedt een softwaregebaseerd platform waar alle onkosten die medewerkers maken op één centrale plek bij elkaar komen. Dit geeft de financiële afdeling van een bedrijf real time inzicht in de zakelijke uitgaven van medewerkers. Door deze digitalisatie behoren handmatige werkzaamheden als het inleveren van bonnetjes, het uitzoeken van maandelijkse creditcardoverzichten en het handmatig invoeren van gegevens in spreadsheets tot het verleden.

Voor medewerkers is het systeem ook veel gebruiksvriendelijker dan het voorschieten en declareren van onkosten. Binnen het platform krijgen medewerkers de beschikking over een speciale Pleo creditcard waaraan individueel een bestedingslimiet kan worden gesteld. Alle aankopen gaan hierdoor direct in real time het systeem in. Daarnaast krijgen de medewerkers een app op hun smartphone waarmee ze bonnetjes in kunnen scannen, die natuurlijk ook direct in de declaratie-omgeving zichtbaar zijn.

Uitbreiding na investeringsronde

De expansie naar Nederland is een onderdeel van een grotere uitbreiding van de activiteiten in Europa. Die uitbreiding is Pleo sinds het ophalen van een grote investeringsronde in 2021 aan het doorvoeren. Tijdens deze ronde haalde de Deense fintechspecialist een bedrag op van 4,7 miljard dollar (4,5 miljard euro).