Salesforce heeft onlangs het Sales Cloud Unlimited-platform uitgebracht. Dit platform ondersteunt verkoopmedewerkers in iedere stap van hun verkoopprocessen met workflows, automatisering en intelligente oplossingen.

Met het platform wil de CRM- en cloudgigant verkoopmedewerkers alle mogelijkheden geven voor het snel en efficiënt uitvoeren van hun werkzaamheden, versnellen van workflows en boeken van omzet. Dit alles op basis van data uit meerdere beschikbare bronnen.

Sales Cloud Unlimited biedt een platform dat verkoopmedewerkers in hun directe werkzaamheden ondersteunt met het samenbrengen van diverse workflows, automatisering en intelligente diensten. In het platform vind je tools voor AI (op basis van Salesforce’s eigen Einstein-portfolio), automatisering en analytics.

Functionaliteit

Het platform maakt miljoenen inzichten en aanbevelingen mogelijk, zodat verkoopmedewerkers minder lang bezig zijn met het aanleggen van spreadsheets en meer tijd hebben hun klanten te bedienen. Hiervoor heeft het platform acht nieuwe ingebouwde AI-oplossingen op basis van Sales Cloud Einstein en Einstein Activity Capture.

Inzichten worden rechtstreeks in de diverse workflows aangeleverd. Met behulp van Sales Engagement en Salesforce Inbox krijgen gebruikers een betere verkoopervaring door workflowautomatisering. Dit helpt verkoopmedewerkers meer inzicht in klanten te krijgen.

De functie ‘Embedded call coaching en conversation insights’, aangestuurd door Einstein Conversation Insights, helpt verkoopmedewerkers met het uitschrijven en analyseren van verkoopgesprekken. Al deze nieuwe functionaliteit is per direct beschikbaar voor klanten van de Financial Services, Health & Life Sciences, Manufacturing en Retail & Consumer Goods Industries.

Uitbreidingsmogelijkheden

De functionaliteit van Salesforce Sales Cloud Unlimited kan worden uitgebreid met andere Salesforce-oplossingen en toepassingen. Met de tool Subscription Management for Revenue Cloud kunnen bedrijven eenvoudig abonnementsprocessen voor klanten opzetten. Met vijf nieuwe industriespecifieke versies van de Revenu Intelligence krijgen bedrijven een centraal platform voor revenue management.

Deze versies integreren met onder meer Sales Cloud, Einstein en Tableau. De versies richten op de financiële sector, de maakindustrie, consumentengoederen, communicatiesector, energie en nutsbedrijven. Verkoopteams binnen deze sectoren krijgen specifieke KPI’s en insights op basis van AI voor betere voorspellingen en inzicht in data.

Verder kunnen verkoopteams nu ook Sales Cloud for Slack gebruiken. De oplossing helpt bij het opzetten en verspreiden van notificaties in verkoopgesprekken, delen van data vanuit Slack en samenwerken met verschillende afdelingen die het verkoopproces ondersteunen.