Zendesk is volgens betrouwbare bronnen in gesprek met private investeringsmaatschappijen over een mogelijke buyout. De deal is dichtbij, zo bericht Reuters.

De geruchtenmachine over de toekomst Zendesk draait op volle toeren. Twee weken terug zei het bedrijf onafhankelijk te willen blijven. Inmiddels blijkt de CRM-leverancier in gesprek met twee private investeringsmaatschappijen, Hellman & Friedman en Permira. Volgens bronnen van Reuters is de overname dichtbij. De waarde van Zendesk wordt geschat op ongeveer 7 miljard dollar (6,6 miljard euro). Alle bedrijven onthouden zich van commentaar.

Druk van aandeelhouder

Het is al lange tijd onrustig rondom de toekomst van Zendesk. Na een mislukte overname van surveyspcialist Momentive kwam de directie onder druk te staan van aandeelhouder Jana Partners. Volgens de aandeelhouder was management zich onbewust van wat er buiten het bedrijf speelde. Het vertrouwen raakte in een dal.

Als reactie besloot de CRM-leverancier zichzelf te laten onderzoeken door financiële en juridische adviseurs. Het resultaat van dit onderzoek moest uitwijzen wat de juiste strategie is verkoop of anders. Zendesk werd geadviseerd om zelfstandig te blijven. Dat heeft inmiddels een andere wending gekregen.

