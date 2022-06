Apple heeft in zijn conflict over betalingsmethoden voor Nederlandse dating apps eindelijk toegegeven aan de eisen van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Nederlandse dating apps kunnen nu alternatieve betalingsmethodes gebruiken op de App Store.

Nederlandse aanbieders van dating apps op de App Store kunnen nu voor betalingen een link plaatsen die naar de website van de desbetreffende app leidt. Daarnaast kunnen zij een betaalsysteem van derde partijen in hun app integreren. Een combinatie van deze betaalopties wordt ook toegestaan. Verder kunnen de dating apps natuurlijk ook het betaalsysteem van Apple blijven gebruiken.

Eisen ACM

Met deze mogelijkheden geeft Apple toe aan de eisen die de ACM stelde na klachten van Nederlandse dating apps te hebben onderzocht. Volgens de toezichthouder stelde de techgigant binnen de App Store onredelijke voorwaarden aan de aanbieders. Zij hadden geen vrije keuze in de te gebruiken betaalsystemen voor aankopen in apps. Alleen het gebruik van Apple’s eigen betaalsysteem was toegestaan. Daarnaast moesten zij 27 procent commissie betalen voor de aankopen van consumenten, bovenop een jaarlijkse fee van 99 dollar voor toegang tot de App Store. De ACM legde de techgigant daarom een last onder dwangsom op om het beleid aan te passen.

Apple was het niet eens met de eisen van de ACM en voldeed voor lange tijd niet aan de eisen van de toezichthouder. Dit had tot gevolg dat er daadwerkelijk boetes werden opgelegd tot het maximum bedrag van 50 miljoen euro.

In beroep

Ondanks de koerswijziging blijft Apple het oneens met de maatregelen van de ACM. In een commentaar stelt de techgigant dat de nu doorgevoerde technische veranderingen niet goed zijn voor de privacy en dataveiligheid van gebruikers. Apple kondigt aan tegen de eisen van de toezichthouder in beroep te gaan.

