Google-CEO Sundar Pichai is van mening dat de organisatie meer gefocust kan zijn. Volgens CNBC riep de executive onlangs in een vergadering iedereen bijeen en verklaarde dat hij een efficiënter Google wil, na te hebben gezegd dat het bedrijf “momenteel” niet overweegt om mensen te ontslaan.

Pichai zei dat er ernstige zorgen zijn over de algemene productiviteit van Google. Die zou niet op het niveau zijn zoals hoort, gezien het aantal werknemers Google heeft. De CEO heeft verklaard dat hij een meer missie-, product- en klantgerichte cultuur wil. Hij is van mening dat er intern moet worden gekeken hoe men afleidingen kan verminderen en tegelijkertijd de lat hoger kan leggen voor productontwikkeling en efficiëntie. Tijdens de vergadering introduceerde Pichai een zogenaamde ‘Simplicity Sprint’-campagne om werknemers om feedback te vragen en productontwikkeling te versnellen.

Wat Google van plan is

Het verzoek om meer focus volgt op Google’s resultaten uit het tweede kwartaal van vorige week, waarin moederbedrijf Alphabet de omzetverwachtingen niet haalde. CFO Ruth Porat verklaarde de cijfers met “onzekerheid in de wereldwijde economie.”

Vorige maand kondigde Pichai plannen aan om het werven van personeel voor de rest van het jaar te beperken. Google paste dit jaar zijn procedure voor prestatiebeoordelingen aan om een soepeler pad naar promoties te creëren en bureaucratie te verminderen. Volgens een artikel in de New York Times uit 2021 over de managementstijl van Pichai is Google een wegkwijnend, besluiteloos bedrijf met een “verlammende bureaucratie”.

Pichai’s management

Aan de buitenkant lijkt een eindeloze cyclus van productveranderingen en duplicities een belangrijke bron van Google’s inefficiëntie te zijn. Het ergste voorbeeld zijn de meer dan 10 messaging-applicaties die Google heeft gelanceerd sinds Pichai in 2015 het roer overnam.

We kregen enig inzicht uit de interne Google-cartoons van Manu Cornet, die typisch de introductie van een nieuw product benadrukken als de snelste manier om promotie te maken bij Google, in tegenstelling tot het onderhouden en ontwikkelen van de huidige producten.

Door deze aanpak zijn de zwakkere productlijnen van Google kwetsbaar. Werknemers investeren meer tijd in promotiebevorderende experimenten zonder langetermijndoel, dan in nieuwe bestaande producten. Mogelijk dat daar nu verandering in gaat komen.