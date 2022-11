Het Workday Industry Accelerators-programma is vanaf nu beschikbaar in de EMEA-regio. Het programma bestaat uit software- en consultancydiensten voor banken, verzekeraars en andere financiële bedrijven. Volgens Workday maken de diensten het mogelijk om finance en HR-processen snel naar de cloud te migreren.

Het Workday Industry Accelerators-programma werd aanvankelijk in de Verenigde Staten gelanceerd. De volgende stap is de EMEA-regio. De verzameling van software- en consultancydiensten is vanaf nu beschikbaar voor banken, verzekeraars en andere financiële bedrijven.

Workday Industry Accelerators

Meerdere grote technologiebedrijven bieden accelerator-programma’s aan. Vaak bestaan de programma’s uit bestaande softwareproducten met aanpassingen en services voor bedrijven in een specifieke industrie. Als gevolg kunnen dergelijke bedrijven sneller en makkelijker met de producten aan de slag.

In het geval van Workday is het accelerators-programma geschikt voor bedrijven in de financiële industrie, waaronder banken en verzekeraars. Volgens Workday stellen de diensten financiële bedrijven in staat om finance- en HR-processen sneller naar de cloud te migreren.

Alle diensten zijn gebaseerd op bestaande softwareproducten van Workday, waaronder Financial Management en Accounting Center. De producten draaien op het Workday Enterprise Management Cloud-platform. Klanten van de diensten worden door partners van Workday begeleid bij de migratie naar het platform. De eerste partners zijn Deloitte en PwC.

“Accelerators zijn een manier voor onze klanten om sneller naar de cloud te gaan”, legde Workday executive Pete Schlampp uit. “Het is een manier om klanten bij cloudimplementaties te helpen via routes die wij en onze partners (zoals Deloitte en PwC) hebben bepaald. Daarnaast hebben klanten toegang tot klaargemaakte connectors, vooraf geconfigureerde oplossingen en diverse andere tools.”

Beschikbaarheid

Het Workday Industry Accelerators-programma is vanaf nu beschikbaar in de EMEA-regio. De diensten zijn aanvankelijk geschikt voor bedrijven in de financiële industrie, maar naar verwachting breidt Workday met verloop van tijd naar andere industrieën uit.

Workday ontwikkelt een breed softwareaanbod voor HR en finance. De organisatie deelde het nieuws op Workday Rising, een jaarlijkse conferentie. Techzine doet verslag vanuit Stockholm.