Windows 11 krijgt mogelijk een icoontje in de taakbalk die aangeeft of het apparaat verbonden is met een VPN, zodat gebruikers kunnen controleren of ze verbonden zijn.

Stel dat je een VPN gebruikt en de verbinding wordt abrupt verbroken. Je zou dan het internet kunnen gebruiken zonder in de gaten te hebben dat VPN niet meer aan staat. Volgens Neowin ontdekte Twitter-gebruiker PhantomOcean3 een nieuwe verborgen functie in Windows 11 ‘Dev’ build 25247 die, indien geactiveerd, een klein schildsymbool weergeeft op het pictogram van het netwerk tijdens het verbinden met een VPN.

De nieuwe functie kent enkele beperkingen, omdat deze alleen verbinding maakt met VPN’s die zijn gemaakt met de ingebouwde Windows 11-client en niet kan werken met wifi.

Volgens de tweet van PhantomOcean3 lijkt de functie alleen te werken als je verbinding maakt met een VPN via de snelle instelling of het tabblad Netwerk & Internet > VPN in Instellingen.

Verder werkt de functionaliteit niet bij koppeling met commerciële VPN-providers via hun programma’s.

Aangezien het een geheime, in ontwikkeling zijnde functie is, is het onvolledig en in de vroege fase.

Bovendien, hoewel dit een handige functie is, heeft Microsoft eerder gezegd dat functies die in een Windows Insider build aan het licht komen, niet gegarandeerd officiële releases krijgen.

