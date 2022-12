De doorbraak van ChatGPT slaat alarm bij onderwijzers. De meningen over het gebruik van artificial intelligence onder studenten zijn verdeeld.

ChatGPT werd ontwikkeld door OpenAI. Het model gebruikt deep learning en natural language processing om teksten te genereren op basis van vragen. De technologie is verpakt in een gebruiksvriendelijke chatbot.

Studenten kunnen ChatGPT in theorie gebruiken om door AI gegenereerde teksten aan te leveren als eigen werk. Critici vrezen dat de technologie leerprocessen belemmert. Anti-plagiaatsoftware kan het gebruik van de chatbot op scholen tegengaan, maar de meningen over de effectiviteit zijn verdeeld.

Oplossingen

Britse dagkrant Financial Times meldt dat meer dan 100 vertegenwoordigers van universiteiten onlangs een seminar bijwoonden van JISC, een organisatie die universiteiten adviseert over technologie.

Deelnemers kregen te horen dat een “oorlog tussen plagiaatsoftware en AI niemand zal helpen”. De organisatie adviseerde universiteiten om met creatievere oplossingen te komen, zoals het stimuleren van ChatGPT als middel voor schrijfvaardigheid.

Anderen pleiten voor anti-plagiaatsoftware. Turnitin is een voorbeeld. De applicatie herkent door AI gegenereerde teksten en wordt door meer dan 10.000 scholen gebruikt om plagiaat tegen te gaan.

ChatGPT en andere AI-systemen kunnen krachtige onderwijsinstrumenten zijn, maar voorzichtigheid is gewaarborgd. TEQSA, toezichthouder van hoger onderwijs in Australië, adviseert docenten om duidelijke instructies te geven aan studenten over verantwoord gebruik om misbruik te voorkomen.

