Twitter zou zijn begonnen met het afsnijden van de API-toegang tot de social mediadienst door applicaties van derde partijen. Dit bericht techwebsite The Information. De social mediagigant zou met dit proces donderdag 13 januari 2023 zijn gestart.

Volgens de techwebsite gaat het om applicaties van derde partijen die via een API een ‘firehose’-verbinding met Twitter hebben. Via deze API-verbinding is het mogelijk vanuit de eigen applicatie Twitter-berichten te versturen en te ontvangen.

Vooral Twitterrific en Tweetbot getroffen

The Information stelt dat uit interne Slack-berichten binnen Twitter zou blijken dat de API-verbinding met opzet is verbroken en op die manier ook de verbinding met applicaties van derden. Het zou gaan om applicaties die de functionaliteit van Twitter zelf kunnen vervangen, zoals Twitterrific enTweetbot. Andere applicaties van derden die de API gebruiken voor toegang, zijn niet getroffen.

Daarnaast werd in de gesprekken gediscussieerd of deze stap publiek moest worden aangekondigd. Tot op heden heeft Twitter en/of zijn eigenaar Elon Musk hiervoor nog geen mededelingen gedaan.

Geen advertentie-inkomsten

Een belangrijke reden voor het verbreken van de API-verbinding is mogelijk dat de social mediagigant vindt dat applicaties van derden geen advertentieomzet voor Twitter oplevert. Het genereren van meer omzet uit advertenties is één van de prioriteiten die Elon Musk na zijn overname voor het social mediabedrijf heeft gesteld.

