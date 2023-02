Google’s Chromium ontwikkelteam staat op het punt om de strijd aan te gaan met Apple’s regels voor iOS browserontwikkeling. Google werkt namelijk aan een Chrome-browser voor iOS op basis van Blink in plaats van Webkit.

Deze week meldde Apple Insider dat Google’s Chromium-team werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe browser voor iOS op basis van Blink, in plaats van Webkit te gebruiken zoals het App Store-beleid voorschrijft.

De Google Chromium ontwikkelaars werken naar verluidt aan een webbrowser voor iOS die gebruik maakt van Chromium’s eigen Blink browser engine, aldus het rapport. De “content_shell iOS port” waarnaar wordt verwezen in Chromium bug rapporten is een interne applicatie, volgens Google, die zegt dat het bedoeld is voor het testen van graphics en input latencies. Het Chromium-team benadrukt inderdaad dat de browser op dit moment “alleen experimenteel” is, en dat het momenteel niet de bedoeling is om het als “leverbaar product” te maken.

Een woordvoerder van Google vertelde Apple Insider dat het project “een prototype is dat we ontwikkelen als onderdeel van een open-sourceproject met als doel bepaalde aspecten van de prestaties op iOS te begrijpen. Het zal niet beschikbaar zijn voor gebruikers en we blijven ons houden aan het beleid van Apple.”

Apple staat onder druk om zijn greep op iOS-apps te versoepelen

Apple is bekritiseerd om zijn browserbeperkingen, die volgens velen bedoeld zijn om elke browser op Safari te laten lijken. Apple doet er alle aan om de ontwikkeling van andere native platform-apps voor iOS te belemmeren, zo stellen critici.

Apple kwam onlangs inderdaad onder vuur te liggen van de Amerikaanse National Telecommunications and Information Administration (NTIA), die onlangs een rapport heeft uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot veranderingen in het ecosysteem voor mobiele apps om de concurrentie te bevorderen.

Daarnaast hebben Europese toezichthouders zoals de Britse Competition and Markets Authority en andere contentproviders opgeroepen tot antitrustmaatregelen tegen de Amerikaanse techgigant. Bovendien zal de Europese Digital Markets Act (DMA) Apple dwingen om app-winkels van derden toe te staan en misschien zijn WebKit-eis te wijzigen.

Voor gebruikers lijkt dit allemaal goed nieuws. Dankzij de combinatie van druk van toezichthouders en productontwikkeling van Google kunnen we binnenkort echte alternatieven voor Safari in de App Store zien. Google lijkt in elk geval snel klaar te zijn met een Chrome-browser gebaseerd op Blink mochten de regels ineens veranderen.