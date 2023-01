Microsoft overweegt ruim 9 miljard euro (10 miljard dollar) te investeren in OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT. Dat stellen bronnen tegenover Bloomberg.

Volgens de geruchten wil de techgigant 10 miljard dollar in een periode van meerdere jaren in OpenAI investeren. Of het daadwerkelijk om dit bedrag gaat is nog niet duidelijk. Volgens Bloomberg kan het uiteindelijke investeringsbedrag veranderen. Beide partijen zouden al enkele maanden met elkaar in gesprek zijn over de investering.

Niet alleen Microsoft zou bij de investeringsdeal zijn betrokken. Volgens de geruchten willen ook andere investeringsmaatschappijen in de organisatie investeren. Uiteindelijk zou er een bedrag van rond de 29 miljard dollar mee zijn gemoeid. Naar verluidt had de deal eind vorig jaar al rond moeten zijn.

Integratie ChatGPT

Het werd in de afgelopen weken duidelijk dat Microsoft intensief met OpenAI samenwerkt. Ingewijden vertelden dat de techgigant ChatGPT in een Bing-achtige zoekmachine wil gaan verwerken. Ook zou het model geïntegreerd worden met Outlook en Word. Daarnaast zou het grafische DALL-E-model van OpenAI aan PowerPoint worden toegevoegd.

OpenAI timmert aan de weg

OpenAI ontwikkelt AI-oplossingen en -toepassingen. De organisatie is opgericht door Elon Musk en Silicon Valley-investeerder Sam Altman. OpenAI verdient geld door licenties van ontwikkelde technologieën aan ontwikkelaars ter beschikking te stellen.

De meest recente en bekende oplossing van OpenAI is ChatGPT. De oplossing werd eind vorig jaar gelanceerd en kan menselijke tekstschrijvers naar verwachting gaan vervangen. Bovendien zou het model een grote concurrent zijn voor de core-technologie achter de zoekmachine van Google.

